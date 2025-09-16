Velike promjene u Dinamu: 'Boban ima viziju, ono što je napravio, nitko drugi ne bi uspio'

Nakon što je u nedjelju izglasana nova demokratska struktura upravljanja u Dinamu, u klubu iz Maksimira zavladala je nova hijerarhijska jasnoća i optimizam. Član Izvršnog odbora, a od utorka i član novog Nadzornog odbora Ivan Nauković, u podcastu Zona Dinamo komentirao je kako je upravo sadašnji sportski direktor Zvonimir Boban bio ključna figura u ovom procesu.

'Napravilo se nešto što se trebalo pokrenuti još prije dvije-tri godine. Zvone je uvijek bio hrabar, pun inicijative, vizije i liderskih sposobnosti. Jednostavno je prepoznao da kasnimo u određenim procesima i odlučio ih pogurati. Imao je hrabrosti to provesti – i ono što je on napravio, teško bi netko drugi mogao,' rekao je Nauković, dodajući kako unatoč očekivanim izazovima, smatra da je klub na pravom putu.

Uoči jesenske faze sezone, svjestan je da će biti teških trenutaka.

'Bit će dana kao protiv Gorice, bit će teških susreta. Neki će se igrači pokazati nedovoljno kvalitetnima za Dinamo, ali ovakva promjena bila je nužna. Moramo biti strpljivi.'

Na pitanje kako je raditi sa Zvonimirom Bobanom, Nauković naglašava da, iako je Boban lider, ne treba ga mitologizirati.

'Prije svega, sve je to timski rad. Nema potrebe da mu se pripisuju superjunačke sposobnosti – to nije ni moguće, ni pošteno prema njemu. Zvone je energičan, donosi brze odluke, spreman je korigirati stavove i uvijek se konzultira s timom. Kad ga slušate kako zamišlja Dinamo, to je vizija koju svi dijelimo. Naravno da će biti grešaka, ali ovo je pravi smjer.'

Dinamo je prošlu sezonu završio bez trofeja – prvi put nakon osam godina, što je dodatno podcrtalo potrebu za dubokim promjenama. Nova upravljačka struktura i povratak ikone poput Bobana u operativne vode kluba za mnoge je navijače nada u bolju i stabilniju budućnost.

