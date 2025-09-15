BRAVO, LUKA /

Modrić se oglasio nakon što je zabio prvi gol za Milan, evo kakvu je poruku poslao

Foto: Profimedia

Modrić je u nedjelju navečer svojim pogotkom donio AC Milanu pobjedu 1-0 protiv Bologne u trećem kolu Serie A

15.9.2025.
21:31
SPORTSKI.NET
Profimedia
Luka Modrić se oglasio na društvenim mrežama u ponedjeljak navečer i poslao poruku navijačima nakon prvog gola za Milan, čiji je član od ove sezone.

Modrić je u nedjelju navečer svojim pogotkom donio AC Milanu pobjedu 1-0 protiv Bologne u trećem kolu Serie A, a nakon utakmice je izjavio kako se nada da ga ljudi više neće podsjećati na to koliko ima godina.

"Bio je ovo odličan način za proslavu, a ja se nadam da me ljudi više neće podsjećati na to koliko imam godina", izjavio je za talijanske medije Modrić, kojemu je to bio premijerni pogodak u dresu "Rossonera". 

Prije šest dana, u 190. nastupu u hrvatskom dresu i pobjedi 4-0 protiv Crne Gore, Modrić je proslavio 40. rođendan. U toj utakmici nije imao sreće, lopta nikako nije htjela u mrežu. U nedjelju na San Siru u 61. minuti stigla je zaslužena nagrada. Belgijski reprezentativac Alexis Saelemaekers dao je savršenu "rolicu", a Modrić je s vrha 16-erca zatresao mrežu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Luka Modric (@lukamodric10)

Dan nakon utakmice Modrić je na Instagramu objavio nekoliko fotofrafija s utakmice i uz njih napisao:

"Važna pobjeda na domaćem terenu! Sretan sam što sam zabio prvi gol za Milan."

