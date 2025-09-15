Igrao je protiv Hrvatske u finalu SP-a, a sada sa 31 godinom završava karijeru

Samuel Umtiti, francuski branič koji je 2018. godine u Moskvi zaigrao u najvećem finalu protiv Hrvatske i postao svjetski prvak, objavio je da završava nogometnu karijeru sa samo 31 godinom.

Nekoć velika nada Lyona, a kasnije i Barcelone, oprostio se emotivnom porukom na Instagramu:

'Nakon intenzivne karijere punih uspona i padova, došlo je vrijeme da kažem zbogom. Dao sam sve, s puno strasti, i ne žalim ni za čim. Zahvaljujem svim klubovima, predsjednicima, trenerima i suigračima koje sam imao priliku upoznati.'

Imao je zanimljiv nogometni put

Karijeru je započeo u Olympique Lyonu, gdje je brzo izrastao u jednog od najboljih mladih stopera u Francuskoj. Barcelona ga je 2016. godine dovela za 25 milijuna eura i Umtiti je ubrzo postao standardni član prve momčadi. S Kataloncima je osvojio sedam trofeja, uključujući dvije uzastopne titule u La Ligi.

Vrhunac karijere doživio je 2018. – prvo je s Barcelonom osvojio španjolsko prvenstvo, a zatim je na Svjetskom prvenstvu u Rusiji odigrao ključnu ulogu u francuskoj obrani. Posebno se pamti njegov pogodak glavom protiv Belgije u polufinalu, koji je “Les Bleusima” otvorio put do finala i, na kraju, naslova prvaka svijeta.

No upravo je tada počela njegova borba s ozljedama. Već u sezoni 2017./18. počeo je osjećati jake bolove u koljenu. Odbio je operaciju, odlučio “stisnuti zube” i igrati, što mu se kratkoročno isplatilo – osvojio je sve, ali dugoročno uništio karijeru. Kako je kasnije priznao za L’Equipe:

'Stezao sam zube i igrao najbolje što sam mogao.'

Od Svjetskog prvenstva nadalje, nikada nije odigrao više od 18 utakmica u jednoj sezoni za Barcelonu. Prošao je kroz razne tretmane, uključujući terapije plazmom, ali bol nije nestajala. Zbog nedostatka kontinuiteta i financijskih problema kluba, 2022./23. poslan je na posudbu u Lecce, gdje je nakratko pronašao stabilnost. Nakon toga, u ljeto 2023., sporazumno je raskinuo ugovor s Barcelonom, iako je na papiru imao još tri godine.

Nakon Barcelone nije pronašao sreću

Posljednji angažman imao je u Lilleu, ali ondje nije dočekao novu sezonu i od srpnja ove godine bio je bez kluba.

Za Francusku je upisao 31 nastup i postigao tri pogotka, a izbornik Didier Deschamps nedavno mu je uputio jednostavnu poruku:

'Jedino što mu mogu reći je hvala za sve što je dao reprezentaciji.'

Umtiti je sada povukao konačnu crtu pod karijeru koju su obilježili trofeji, ali i ozljede. Za pamćenje ostaje činjenica da je bio jedan od junaka francuskog trijumfa na Svjetskom prvenstvu 2018., na kojem je Hrvatska ostvarila povijesno srebro.

