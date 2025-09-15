Tko je ovdje lud? /

Nevjerojatne scene u Srbiji: Umjesto da ih spriječe, policajci 'pomogli' Delijama u napadu?
Foto: Srdjan Ilic/pixsell

Scene koje su izavale nevjericu i osude javnosti u Srbiji.

15.9.2025.
14:40
Sportski.net
Srdjan Ilic/pixsell
Nakon završetka utakmice Spartaka i Partizana u Subotici, na samom sjeveru Vojvodine, izbilo je novo nasilje između Delija i Grobara. Sukobi ovih dviju navijačkih skupina odavno nisu nikakva rijetkost, kako u Srbiji, tako i u drugim zemljama s razvijenom navijačkom scenom.

Ipak, ono što je ovoga puta izazvalo najveći šok nije sam okršaj, već ponašanje policije. Dok su navijači Crvene zvezde, naoružani palicama, krenuli prema protivnicima, pripadnici MUP-a nisu ih pokušali zaustaviti. Naprotiv, zaustavili su promet kako bi im osigurali nesmetan prolaz.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by 192.RS (@192_rs)

 

 

 

Scene u kojima huligani marširaju ulicama uz “pratnju” policije, koja im doslovno otvara put, izazvale su nevjericu i osude javnosti u Srbiji.

Delije Grobari Crvena Zvezda Policija Huligani
