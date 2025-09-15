Nevjerojatne scene u Srbiji: Umjesto da ih spriječe, policajci 'pomogli' Delijama u napadu?

Nakon završetka utakmice Spartaka i Partizana u Subotici, na samom sjeveru Vojvodine, izbilo je novo nasilje između Delija i Grobara. Sukobi ovih dviju navijačkih skupina odavno nisu nikakva rijetkost, kako u Srbiji, tako i u drugim zemljama s razvijenom navijačkom scenom.

Ipak, ono što je ovoga puta izazvalo najveći šok nije sam okršaj, već ponašanje policije. Dok su navijači Crvene zvezde, naoružani palicama, krenuli prema protivnicima, pripadnici MUP-a nisu ih pokušali zaustaviti. Naprotiv, zaustavili su promet kako bi im osigurali nesmetan prolaz.

Scene u kojima huligani marširaju ulicama uz “pratnju” policije, koja im doslovno otvara put, izazvale su nevjericu i osude javnosti u Srbiji.

