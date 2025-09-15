u svom elementu /

Nevjerojatna ispovijest Zdravka Mamića: Došao je praznih ruku, a otišao s 22 milijuna

Foto: Denis Kapetanovic/pixsell

15.9.2025.
13:31
Bivši čelnik Dinama i bjegunac od hrvatskog pravosuđa, Zdravko Mamić, gostovao je u emisiji Sve u 16 na K1 televiziji, gdje je ispričao anegdotu o susretu s bankarom iz Banje Luke.

„Nemam ni eura, nemam račun, ali imam ideju“, započeo je Mamić, prisjećajući se trenutka kada se upoznao s vlasnikom banke, čovjekom kojeg nikad prije nije vidio.

Kako tvrdi, domaćin ga je dočekao zajedno s cijelom upravom banke, a druženje je završilo, kako kaže, s cijelom popijenom bocom šljivovice.

„Ja sam reputacijski rizik, nijedna europska banka mi ne bi dala kredit. Pitao sam ga može li pomoći mojoj kćeri. A on mi je rekao: ‘J**e mi se za reputaciju, ti si moj brat. Dobit ćeš kredit za što god treba’“, opisao je Mamić.

Prema njegovim riječima, bankar mu je istog dana odobrio čak 22 milijuna maraka. „To je bio moj novi početak“, zaključio je Mamić.

