Zdravko Mamić opet trese pravosuđem: Prisjetili smo se što je rekao u Međugorju

MILO OD 500.000 EURA? /

Od bjegunca – do glavnog svjedoka USKOK-a – tvrdnje Zdravka Mamića da je bivši vrh financija tražio pola milijuna eura za slobodu – sada su prerasle u optužnicu. I to protiv ljudi koji su nekada krojili financijsku politiku države – Tihomira Kralja i Branka Šegona.

O tome smo pisali i na Net.hr-u kada je RTL Danas to prvi doznao. Više čitajte OVDJE.

Odvjetnik Branka Šegona, Ljubo Pavasović Visković uvjeren je u nevinost svog klijenta: 'To je samo još jedan od postupaka koje proizlaze iz poslanica gospodina Mamića koje šalje iz Međugorja gdje se obračunava s ljudima koji su mu se na ovaj ili onaj način zamjerili. Međutim, to je njegova stvar. Ono što mislim jest da je USKOK 'olako nasjeo' na ono što on govori, jer drugi dokazi i sve ono što se događalo oko cijele te priče govori da nije bilo onako kako on tvrdi da je.'

Zdravko Mamić za RTL je još u travnju tvrdio kako su ga Šegon i Kralj u Ljubuškom posjetili tri puta, tada nam je rekao: 'Oni su tražili da im ja to predam unaprijed. Ja to nisam htio. Rekao sam da imam loša iskustva i da svaki put kad sam predao novac, sam završio s optužnicom.'

Dok Mladen Bajić na upite ne odgovara, USKOK od optužbi očito ne popušta. Više pogledajte u prilogu