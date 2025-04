Dok je cijela Hrvatska pratila slučaj Kekin, USKOK se bavio i Zdravkom Mamićem: 'Koji sam ja papak...'

USKOK je tijekom današnjeg dana izgledao kao da je na steroidima, nakon što je jutros eksplodirala vijest da je uhićen pjevač Mile Kekin, zakotrljala se vijest da se provode izvidni u vezi s aferom "Hipodrom", a gotovo nezapamćeno prošla je još jedna vijest i to vezana za Zdravka Mamića.

Naime, RTL Danas doznaje kako su danas tijekom dana u USKOK-u ispitani nekadašnji pomoćnik ministra financija u SDP-ovoj Vladi Branko Šegon te Tihomir Kralj, tadašnji zamjenik ravnateljice Porezne uprave i to u sklopu slučaja vezanog za Zdravka Mamića koji ih je optužio da su od njega tražili mito od pola milijuna eura u vrijeme kad je ministar financija bio Slavko Linić.

Podsjetimo, Zdravko Mamić u Mostaru je na press konferenciji teško optužio Šegona i Kralja.

'Prvi put nisam dao novac'

Na konferenciji za novinare izjavio je: "Da vam kažem sad kakav sam ja još papak... Dolazili su meni razni spasioci, a vi kad ste u pustinji, vi sve gutate, tako se i ja pretvaram u papka. Jednog dana preko mog prijatelja iz Zagreba žele kontakt sa mnom bivši doministar Šegon i Tihomir Kralj, drugi i treći čovjek u toj lijevoj vladi. Tada je ministar bio Linić. Oni se nalaze triput sa mnom u restoranu u Ljubuškom i nude mi: 'Tebi je sve napakirano, naše su službe to napakirale, mi imamo podršku Bajića, Linića i mi smo spremni tebe osloboditi, ali moraš nam dat 500 tisuća eura.' To je prvi put da me netko tražio novac, a da ga nisam dao. Ja sam rekao: 'Nema problema, ali ne dam unaprijed.' Ali nakon trećeg puta što smo se našli, ja im nisam dao, oni odustaju. Dolazi novi odvjetnik i tko ulazi kod njega prvi radni dan? Šegon, Linić i Kralj... I ja tu stajem."

Pritom je Mamić mislio sastanak Šegona, Linića i Kralja s novim glavnim državnim odvjetnikom Ivanom Turudićem koji je kasnije potvrdio da je Linića, Šegona i Kralja primio na njihovu inicijativu.

"Tema razgovora bilo je stanje kaznenih prijava koje su neki od njih podnijeli u razdoblju od 2011. do 2016. godine. Nakon što su informirani o ishodu kaznenih prijava, odnosno o donesenim državnoodvjetničkim odlukama, razgovor je završen", izjavio je Turudić.

Mamić je optužbe, koje je iznio na konferenciji, ponovio na ispitivanju pred tužiteljima po nalogu USKOK-a. Navodno je Mamić tom prilikom svoje izjave i ojačao, svojedobno je objavio Nacional, pozivajući se na podršku tadašnjeg ministra financija Slavka Linića, ali i tadašnjeg glavnog državnog odvjetnika Mladena Bajića.

