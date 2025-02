Zdravko Mamić, pravomoćno osuđeni kriminalac i bjegunac od hrvatskog pravosuđa, upravo ima pressicu u Mostaru.

"Da bi me eliminirali, što je napravio SDP, onaj Jovanović s divnim zubima i krasnim očima, uz Ostojića iz Splita, ne doktora, uz jednog torcidaša iz Dubrovnika, pokušali su me uništiti. Ja sam najmanje 50 milijuna eura u kešu dao Dinamo da bi riješio dugove, a imam papire samo za nekoliko milijuna. Da bi me eliminirali, a to je napravio SDP, i to je onaj čuveni ministar Jovanović, kad je rekao da će isušiti močvaru uz pomoć Ranka Ostojića, novoosnovanog poreznog Uskoka, Dinka Cvitana, tadašnjeg državnog odvjetnika koji je dobio prvi zadatak da mora eliminirati iz javnog života Bandića i Mamića."

"1.7.2002. odvjetnici igrača podnose zahtjev za stečaj Dinama, i traže privremenu mjeru blokade jedinog Dinamovog računa, to znači ključ u bravu. Dinamo tada ne postojim gasi se, ovo nije moja predstava, nego Dinamo je gotov. Nastavlja se stečajni postupak u kojemu se Dinamo gasi kao dd međutim Dinamo u isto vrijeme ima i udrugu građana koja je bila čista, kad su ovi napravili blokadu mi smo nastavili poslovati preko udruge građan. ja otvaram račun dok se ne riješi sve tu, i mi na račun u Austriji stavljamo novac, ja sam čistio dugove koliko sam mogao čistit, ak oje Dinamo nekome bio dužan 300, ja mu ponudim 50, bolje to nego ništa, i mi potpišemo. "

"Umjesto da me se tretira kao spasitelja Dinama ikad, da zlatnim slovima budem upisan u povijest kluba, ja sam kriminalac koji je Dinamo pljačkao i krao, zamislite vi to. "

"Dinamo je bio mrtvac, a ja sam ga oživio. Dao sam mu novac, 12 milijuna eura. Zajec i Ćiro su se pobunili mojem dolasku i otišli iz Dinama. Te 2002. je počela akcija spašavanja Dinama kad sam ja postao dopredsjednik. Odvjetnici su bili Svetina, Čurković, Gajski. Dinamo je imao dug od 150 milijuna eura i sad nećete vjerovati što se dogodilo".

"2000. godine predsjednik je bio Barišić, a glavni i sportski je bio Zajec, Ćiro je došao za trenera a kako je Dinamo išao naglavačke, tada je na vlast došao Račan, ministar financija je bio Mato Crkvenac, u toj vladi dolazi Crkvenac sa žutim golfom dvojkom, i glumi Robin Hooda, kaže sad ćete vi plaćati porez. I s njim na bicklu Goranko Fižulić i odrežu četiri kluba skoro 900 milijuna kuna poreznog duga. Naravno klubovi su se žalili, dobili su odbijenicu Ministarstva, onda su išli na Visoki upravni sud, i rekao je da je Dinamo dužan 350 milijuna kuna. Tada je dužan Dinamo i Zagrebačkom holdingu, 50 milijuna eura jer je bivši predsjednik Canjuga ukrcavao novce iz poduzeća i to je ostalo kao dug. I ostalo je 50 miljuna eura duga dibavljačima i igračima. Sve ima u dokumentima, provjerljivo je. Ja tad nisam u klubu, a Barišić me moli i ja posuđujem klubu 2001. 12 milijuna eura, oživljavam mrtvaca, ali situacija još gora 2002. Barišić me zove da se uključim. Ali Zajec i Ćiro se pobune i oni odu iz Dinama. Barišić me zove i ja dolazim. 1.7.2002. odvjetnici igrača podnose zahtjev za stečaj Dinama, i traže privremenu mjeru blokade jedinog Dinamovog računa, to znači ključ u bravu.

"Dinama na mapi nije bilo dok ja u njega nisam došao, a vi mediji, da, upravo vi, od mene ste napravili monstruma. Vi, koji trebate biti bedem istine, od mene ste napravili monstruma, to me najviše boli."

"Ovo je zapisnik Eduardovog svjedočenja prije osam dana u Osijeku. Uskok me tuži da sam krao Dinamo, a Eduardo kaže: Prije potpisvanja trećeg ugovora Modrić, ja i Ćorluka nosili smo igru Dinama, a imali smo najmanje ugovore. Smatram da je Mamić više vodio interese o Dinamu nego o igračima. Kako je to moguće?

Dalje Eduardo kaže: Dalje Eduardo kaže: Mamić mi nije rekao koja će biti moja prava prema ugovoru, čovjek iz Arsenala mi je ispričao, u pregovorima me Mamić hvalio kao igrača, preneseno mi je da su ga pitali zašto me zove sinom ako je smanjio moju plaću u korist Dinama. Ja sam tijekom igre u DInamu dobio 200 tisuća eura u kuverti za dobru igru, čiji je to novac ja ne znam. Još jednom sam dobio tristo tisuća u gotovini od Dinama. Dinamu 14 milijuan eura od tog transfera 2007.godine sam dao, a ja sam lopov i kriminalac. Eduardov iskaz je za mene povoljan, ali vi mediji ne promičete istinu jer ste od mene i moje obitelji napravili monstrume, a Dinama nije bilo na mapi dok mene nije bilo."

"Suzano je rekao da od DInama nije dobio ništa, i da je Eduardo živio u faveli, "baka me molila da ga izvučem jer je pothranjen, i ja sam mu osigurao prehranu i smjestio ga u centar za treniranje", rekao je Suzano, piše u presudi."

"Taj isti Eduardo je u Dinamo došao sa 16 godina, a doveo ga je taj Suzano. On je sad Mamić u priči. Nije znao tku mu je majka, tko otac. Tadašnji sportski direktor Dinama je bio današnji 'spasitelj' Velimir Zajec. Dinamo je imao obavezu po tom ugovoru kad ja nisam postojao, Eduardo je imao 150 tisuća. Ja sam dobio pravomoćnu presudu protiv Eduarda, mi smo se nagodili, dobio sam crkavicu i razišli smo se."

"Imam sve papire. Eduardov agent Suzano ima pravo dobiti neki novac, ali Eduardo mu ne da ništa. Ja prenosim prava svom sinu Mariju Mamiću od ugovora s Eduardom. Eduardo kaže da njega nije njegov agent tužio, a piše sve u espisu, tužio ga je. Eduardo je važan igrač za Dinamo i ja da ga spasim, radim aneks ugovora o posedovanju 4/2007. Brazilac Suzano potvrđuje u ugovoru da nije imao daljnjih ulaganja u nogometaša, aneksom suglasno utrđuju da Mamić isplaćuje 300.000 dolara kako ne bi imao nikakva potraživanja prema nogometašu i Mamiću. Sve je solemnizirano kod javnog bilježnika. To je novih 300 tisuća od mene za Eduarda."

"Drugi ugovor je isti kao i prvi, tih 25%, svoju obvezu, Eduardo je imao 50% od transfera, Suzano 25%, a ja sam smanjio na 20% svoja potraživanja. Zdravko Mamić je bio pokrovitelj, a Eduardo je slobodnom voljom sve dozvolio, u ovom slučaju meni. Eduardo da Silva je u ugovoru između kluba i igrača takvo što potpisao, ali ja nisam dobio ništa, jer svih 14 milijuna je ostalo u Dinamu. Ja sam imao pravo na polovicu transfera, ali ostavio sam svih 14 milijuna Dinamu, ništa Eduardu niti sebi. Sva djela protiv mene su montirana, a Eduardo je dijete koje se kao mora braniti od opakog kriminalca Zdravka Mamića. Bio sam u sukobu interesa u Dinamu, iako sam investirao u Dinamo prije."

"Ja i Eduardo smo napravili trojni ugovor i ovo je sad istina: Eduardo je 25.2.83. rođen i na svoj 18.je potpisao ugovor o posredovanju i zastupanju sa Mamićem i svojim agentom Brazilcem. Na njemu piše, ovaj ugovor je sastavljen u tri primjerka i sastavljen je prijevod. Ugovorne strane se usuglašavaju oko ugovora u cijelosti. Tada, istog tog 25.2. tu se kaže da smo ja i Brazilac njegovi menadžeri. I to je sve kod bilježnika u Sesvetama, svi ti ugovori ne samo da su ovjereni nego su i solemnizirani. Ja da bi ušao u taj ugovor gdje se mene zove pokrovitelj, njegov Brazilac punomoćnik... piše da je pokrovitelj isplatio 50 tisuća dolara nogometašu. Piše dalje: ugovorne strane utvrđuju imajući u vidu sve stavke, da će do kraja karijere dijeliti u omjeru 25 posto pokrovitelj, 25 posto punomoćnik i 50 posto nogometaš. To je prvi ugovor. Drugi ugovor, u kojem smo samo Eduardo i ja, obaveze pokrovitelja pišu tu, ja sam ulagao u svakog igrača oko 100 tisuća eura. I to piše u ugovoru, da je primio prije potpisivanja ugovora, ja već dajem to prije ugovora. I sada piše: pokrovitelj može sva svoja prava prenijeti na FIFA agenciju... Ja onu obavezu gdje je Suzano imao 25 posto, i ja 25 i Eduardo 50 posto, svodim na 20 posto, moje i Suzanove, Eduardo će davat 20 posto od svojh svojih primanja svakom. Pripadaju u cijelosti sredtsva po osnovu transfera te nogometaš svojom voljom prihvaća da se sredstva daju pokrovitelju osobno, to znači da je Eduardo u svom profesionalnom ugovoru pristao da meni ide novac od transfera, između kluba i igrača, i oni su reguliraju da iznos dijele pola pola, a Eduardo u svom svjedočenju to utvrdi, da je on imao 50 posto, on kad dobiva tih 50 posto mora meni prebaciti, to je moj fee, a ova budala ne uzma od Eduarda 50 posto nego svih 14 milijuna ja ostavljam u Dinamu.

"Što meni rade u Hrvatskoj, nemaju i dalje mira. Ja u petak u 17 i 30, dolazi mi mail od mog odvjetnika, pozvan je i svjedok Eduardo da Silva. Inače u mojem procesu moji svjedoci u mojem procesu se uvijek zovu telefonski, nitko nije dobio poziv dovoljno rano, onako normalno. Moje se zove ad hok, tako da ja u zadnji trenutak dobivam. To moje suđenje, to još nikad niste vidjeli u životu. Samo da bi nas stavili u nezavidnu situaciju na suđenju u Osijeku, jer nenormalno košta tih osam ročišta u Osijeku. Odvjetnik osam dana mora boraviti tamo, izbivati od kuće. Najzločinačkije i najnepravednije suđenje u povijesti čovječanstva. Dolazimo do Eduarda. Dobivam obavijest, moj odvjetnik Sven Mišković me obavijestio kao i sud. Ne vidimo se od kriminala i taj šef USKOK-a uporno dolazi na moje rasprave jer je njegov životni cilj da mene i pokojnog Mamića spremi u zatvor. Bandić se spasio takvih razbojnika, ja sam tu i on se i dalje iživljava na meni i mojoj obitelji. Kad sam vidio portale, dobio sam išijas i stres, momentalno. Jedan portal je na mene bacio posebnu ljagu. Po izjavi Eduarda sa suda, taj je portal bacio ljagu na mene. Svi prenose nakon toga isto, isti naslov, gledam komentare i vidim komentar najbolje državne televizije o meni. Pogledajte onog jadnog Eduarda, ono siroče, u kakvim kanđama kriminalca i lopova je bio".

"Prije 10 dana sam sa svojom mlađoj kćeri Ivom Mamić išao na službeni put. Moja kćer i ja na službenom putu u Sarajevu. Dolazimo u sarajevski hotel, jedan novi, najljepši u Sarajevu trenutno i na recepciji nam kažu mlada damo, vaša soba vas čeka, a bi Zdravko imate besplatni apartman na naš račun. Svi nas časte, nitko ništa da naplati. Sve nam je bilo plaćeno, samo da ste vidjeli u Sarajevu tu ljubav i toplinu. Voće, svi nam govore Sarajevo vas voli, vi zaslužujete Sarajevu. Sjedim u Slatko kod Ćoše, prilazi mi Tarik Hodžić, legendarni nogometaš. Odvede on mene u svoju radnju. Meni moja Iva govori tata moj, nema tih medija koji mogu poništiti svu tu ljubav prema tebi".

"Bio sam apsolutni šef hrvatskog nogometa, svi vi govorite da bez Mamića nije išlo i nije moglo ništa. Što mi ne priznate što sam napravio za hrvatski sport i državu. Masakrirate i mene i moju obitelj iz dana u dan".

Tko je zapravo Zdravko Mamić?

"Bila je to 1992., godina. Igralo se tada prvo hrvatsko prvenstvo, Dinamo je bio sramotno 5. Tu istu sezonu je izgubio finale Kupa od Inkera na svom terenu. Inker je trenirao legendarni Ilija Lončarević. Dinamo je krahirao. Te godine, jedno večer u 22 sata sjedio sam s mojim pokojnim kumom Ćirom, prišla su nam dva policajca i rekla da Ćiro ima poziv od predsjednika Tuđmana. I on je rekao Ćiri - vi morate privatizirati Dinamo, zna se da se Tuđmanu ne možemo suprotstaviti", priča Mamić i nastavlja:

"Ne pristajem na falsificiranje tako važnih događaja o meni, bilo kakvih. Dinamo je iz Europe dobio 44 milijuna eura nagrade iz Europe, a u zajednički pool je Hrvatska dala 50 tisuća eura. Isključivo svi naši klubovi žive od Uefinih nagrada i natjecanja. Dva milijuna i 200 tisuća eura je Dinamo dobio od pobjede od Milana. Mesić i Kolinda nikad ne bi bili predsjednici da mene nije bilo" smatra Mamić.

"Toliko sam pročitao laži o sebi, bilo u medijima, bilo čitajući konstrukcija optužnica mene i moje obitelji. Okidač je suđenje i sad ću vam sve reći, otkriti, ne mogu više šutjeti, ne mogu i ne želim".

Uskoro opširnije....

Zdravko Mamić objavio je prije dva dana status na svojem Facebooku profilu u kojem je najavio pressicu.

"Nova godina, nove obveze! Moja je obveza da i u novoj godini javnosti iznesem ono što se od nje skriva. Pozivam sve predstavnike medija na press konferenciju istine u srijedu, 12.2.2025. u Dvoranu Princess Hotela Mepas u Mostaru s početkom u 11 sati. Malo istine može napraviti puno dobroga! Vidimo se!" napisao je Mamić.

Podsjetimo, Zdravko Mamić je bjegunac od hrvatskog pravosuđa. Pobjegao je iz Hrvatske te otišao u Bosnu i Hercegovinu nakon što je pravomoćno osuđen na šest i pol godina zatvora jer je iz Dinama izvukao 116 milijuna kuna.

