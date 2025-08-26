Pobuna Siščana zbog opasne troske: Najavljuju prosvjed. Ima li grad rješenje?

GRAĐANI U STRAHU /

Opasna troska zbog koje se prosvjedovalo u zaleđu Zadra sada je izazvala pobunu u Siščana! Iz Biljana Donjih prevozi se u centar Siska pa su građani pokrenuli peticiju i najavljuju prosvjede. Gradonačelnik smiruje strasti, izvođač radova uvjerava da je sve neopasno. Hoće li Sisak doista postati novo odlagalište istražile su reporterke RTL-a Danas Laura Damjanović Šalamon i Ivana Ivanda Rožić