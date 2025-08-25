Sumorna prognoza ministra graditeljstva o cijenama stanova

PRIUŠTIVO STANOVANJE /

Država je napokon krenula u veliku obnovu svojih stanova koji su godinama propadali. Već od jeseni, u njih bi se trebali useliti prvi podstanari. Najviše ih ima u Zagrebu, a nakon što se obnove ući će u program zaštićenog i priuštivog najma. Osim svojih stanova, država planira u funkciju staviti i privatne koji su prazni. Pitanja je puno, zato je u studiju gostovao ministar graditeljstva Branko Bačić