Real rutinski do pobjede u Oviedu: Hrvat debitirao u novom klubu

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Novi bodovi /

Real Madrid nastavlja savršeni niz u španjolskoj Primeri. U 2. kolu “kraljevski klub” je na gostovanju kod novog prvoligaša Real Ovieda upisao uvjerljivu pobjedu 3:0, ostavši pritom bez primljenog gola.

Prvi pogodak postigao je Kylian Mbappé u 36. minuti nakon asistencije Arde Gulera, a Francuz je desetak minuta prije kraja dodao i drugi, ovoga puta na dodavanje Viniciusa. Brazilac je u sudačkoj nadoknadi i sam zatresao mrežu za konačnih 3:0.

Za domaćine je od 80. minute zaigrao i Josip Brekalo, ali nije uspio promijeniti tijek susreta.

Na tablici su vodeći Villarreal, Barcelona i Real Madrid s maksimalnih šest bodova, dok Oviedo još uvijek čeka prve bodove i drži predzadnje mjesto.