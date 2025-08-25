Kovačev bivši veznjak i portugalski adut pred potpisom za Dortmund

Vezni igrač Chelsea Carney Chukwuemeka (21) i napadač Wolverhamptona Fabio Silva (23) pred vratima su Borussije Dortmund, prenose "otočki" mediji.

Sky Sports prenosi kako je Chukwuemeka već obavio liječnički pregled u Dortmundu i uskoro bi trebala uslijediti i službena objava.

Mladi veznjak je posljednjih šest mjeseci proveo na posudbi u momčadi koju vodi Niko Kovač, a njemački sastav je odlučio otkupiti njegov ugovor.

Engleski mediji navode kako odšteta iznosi oko 27 milijuna eura, a 21-godišnji veznjak bi trebao potpisati ugovor do 2030. godine.

Chukwuemeka je profesionalni put započeo u Aston Villi, iz koje je 2022. preselio na Stamford Bridge međutim u redovima "Bluesa" nije dočekao pravu priliku.

Na Westfalenstadion navodno stiže i portugalski veznjak Fabio Silva.

Pregovori njemačkog kluba i Wolverhamptona su u završnoj fazi i uskoro se očekuje potpis.

Wanderersima bi pripalo oko 25 milijuna eura odštete za napadača koji je od 2020. u klubu, ali je veći dio vremena proveo na posudbama u Anderlechtu, PSV Eindhovenu, Rangersu i Las Palmasu.

Momčad iz Dortmunda je u prvom kolu Bundeslige odigrala 3-3 na gostovanju kod St. Paulija.

