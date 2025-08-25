Barcelona mora biti domaćin Valenciji, ali ne zna na kojem stadionu: Evo u čemu je problem

Katalonski nogometni div Barcelona ima novi problem sa stadionom uoči sljedeće domaće prvenstvene utakmice protiv Valencije u četvrtom kolu LaLige. Barca bi tu utakmicu htjela igrati na svom Camp Nou koji još nije spreman, a Gradsko vijeće Barcelone sutra će odraditi isnpekciju i odlučiti može li se stadion osposobiti za kapacitet od 27 tisuća gledatelja.

Ukoliko Camp Nou ostane nedostupan, rezervna opcija ostaje Gironin stadion Montilivi dok Montjuic, olimpijski stadion na kojem Barcelona igra do kraja obnove Camp Noua, nije opcije jer se na njemu održava koncert Posta Malonea. Stadion Johan Cruyff je premalen s kapacitetom od šest tisuća mjesta, a pravila Primere nalažu da stadion mora imati minimalno osam. Zamjena domaćinstava također nije moguća.

Foto: Fc Barcelona

Poseban problem je i Liga prvaka koja zahtijeva stadion s kapacitetom od minimalno 45 tisuća mjesta koliko će Camp Nou moći primiti tek nakon kraja sljedeće faze radova. Barcelona stadion za Ligu prvaka mora prijaviti do četvrtka kada se održava ždrijeb skupina.

