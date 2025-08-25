Olić ne okoliša, mladi napadač već se pridružuje reprezentaciji: 'Bit će od velike važnosti'

Leon Grgić 19-godišnji je napadač austrijskog Sturma iz Graza koji je nedavno dobio pravo nastupa za hrvatsku reprezentaciju unatoč tome što je rođen u Austriji. Izbornik hrvatske reprezentacije do 21 godine Ivica Olić ekspresno je reagirao i pozvao mladog napadača za početak kvalifikacija za Europsko prvenstvo 2027. objavio je HNS na svojoj službenoj stranici. Njihovu objavu prenosimo u cijelosti:

"Nakon što je prije nekoliko dana Fifina komora za status igrača pozitivno riješila zahtjev Leona Grgića i HNS-a za promjenom nogometnog državljanstva, izbornik U-21 reprezentacije Ivica Olić uputio je poziv mladom napadaču za predstojeće okupljanje za kvalifikacijsku utakmicu protiv Turske.

Rođen 22. siječnja 2006. u Austriji, Grgić je član Sturma još od 2015. i redovno nastupa za seniorsku momčad.

"Sjajna je vijest da je Fifa ovako brzo riješila ovaj predmet, pa možemo Leona priključiti našoj ekipi od prve utakmice kvalifikacija, na čemu zahvaljujem našim pravnicima, a posebno tehničkom direktoru Stipi Pletikosu i kolegama u Savezu koji su odradili veliki posao u dovođenju Leona pod naš stijeg. Raduje me što će pojačati naše redove, veliki je potencijal koji se već dokazao na seniorskoj razini i sigurno nam donosi odličnu novu opciju u napadu. Stoga sam uvjeren da će nam biti od velike važnosti u zahtjevnoj kvalifikacijskoj skupini koja nas čeka", poručio je izbornik U-21 reprezentacije, Ivica Olić.

Reprezentacija će se okupiti 1. rujna u Zagrebu gdje će se pripremati do putovanja u Tursku 7. rujna. Utakmica u Trabzonu na rasporedu je 9. rujna 2025. godine u 19:00 sati" - napisali su iz HNS-a.

