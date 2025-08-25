Spektakularno! Na Maksimiru se događa ono o čemu su navijači sanjali, Modrić ispisao povijest

Prošli vikend u svijetu sporta bio je pun uzbuđenja. U Dinamu se događaju povijesne promjene dok Plavi nastavljaju 'gaziti' sve pred sobom u prvenstvu, Luka Modrić zaigrao je prvi put u Serie A i odmah ispisao povijest, a svjedočili smo i prvom kiksu Rijeke, aktualnog hrvatskog dorvaka.

Demokratski Dinamo

U Dinamu se događa ono što su navijači Plavih dugo sanjali.

Nakon što je na Skupštini usvojen novi Statut za prve potpuno demaokratske izbore u klubu, ovoga vikenda doznao se i termin kada će se oni održati te da je Zvonimir Boban prvi (a možda i jedini) kadndidat za novog predsjednika.

"Došao je i taj trenutak. Ponosni smo što možemo istaknuti Zvonimira Bobana, legendu Dinama koju ne treba predstavljati, kao nositelja izborne liste Dinamovog proljeća i našeg kandidata za novog Predsjednika Dinama na izborima 13. rujna!", objavilo je 'Dinamovo proljeće.

Nastavak je to novog 'cvata' Dinama. Nakon što je usvojen novi klupski Statut, Velimir Zajec je objavio kako se neće kandidirati na novim izborima te ih raspisao za 13. rujna kada će članovi Dinama po prvi put birati po načelu 'jedan član - jedan glas'.

Na Maksimiru će se, dakle, ujediniti funkcije predsjednika kluba (Zajec) i predsjednika uprave (Boban), a očekuje se da će Boban voditi klub.

Stopostotni Dinamo i Hajduk

Na dan kada je objavljeno da će Boban biti kandidat za predsjednik Dinama, na Maksimiru su Plavi još jednom uvjerljivom predstavom osvojili nova tri boda u Supersport HNL-u i zadržali stopostotni učinak i vrh tablice.

U susretu četvrtog kola hrvatskog nogometnog prvenstva Dinamo je na stadionu Maksimir pobijedio Istru 1961 sa 3-0 upisavši i četvrtu pobjedu na startu prvenstva.

Golove za domaćine zabili su Dion Drena Beljo (5), Gonzalo Villar (80) i Sandro Kulenović (90).

Za Belju je to bio već četvrti gol ove sezone, dok je Kulenović zabio jedan manje. Bila je to i četvrta pobjeda Dinama uz 10-0 razliku pogodaka.

Stopostotni učinak zadržao je i Hajduk koji je kao gost pobijedio Osijek s 2-0 u prvoj utakmici nedjeljnog programa 4. kola HNL-a.

Splićani su poveli u 11. minuti prvim ovosezonskim pogotkom kapetana Marka Livaje. Strijelac za konačnih 2-0 bio je Michele Šego u 66. minuti, a asistirao mu je Livaja.

Nakon četiri kola Hajduk ima 12 bodova, kao i vodeći Dinamo, dok je Osijek sa samo dva boda i bez postignutog pogotka pao na začelje ljestvice.

Prvi kiks hrvatskog prvaka

Aktualni hrvatski prvak Rijeka u četvrtom kolu HNL-a doživio je neočekivan udarac.

Nogometaši Varaždina napravili su iznenađenje u posljednjoj utakmici 4. kola HNL odigranoj u nedjelju na Rujevici, gdje su s 2-1 svladali aktualnog hrvatskog prvaka Rijeku.

Rijeka je povela pogotkom Tonija Fruka u 5. minuti. Izjednačio je Ivan Mamut u 25. minuti iz kaznenog udarca. Preokret i vodstvo Varaždincima donio je Aleksa Latković u 70. minuti.

Rijeka je u dvoboj s Varaždinom ušla osokoljena vrlo dobrom igrom u prvoj utakmici doigravanja za Europsku ligu protiv solunskog PAOK-a, no utakmicu protiv Varaždina odigrala ne nemjerljivo lošije i na kraju zasluženo ostala bez bodova.

Vječni Modrić

U Italiji je sve u znaku naše Luke Modrića koji je odigrao prvu utakmicu za Milan koji je u prvom kolu Serie A izgubio 2:1 od povratnika Cremonesea.

Modrić je obilježio tu utakmicu jer je s 39 godina, 11 mjeseci i 14 dana postao najstariji debitant u povijesti Serie A.

Unatoč porazu, hrvatski kapetan bio je najbolji igrač Milana i drugi najbolji na terenu prema Sofascoreu (7.5). Odigrao je odlično: kreirao šanse, pogađao suigrače i dirigirao igrom. Talijanski i španjolski mediji oduševljeni su njegovim debijem, a Gazzetta dello Sport istaknula je da je bio “jedini zrak svjetla u sporom i predvidljivom Milanu”.

"Ni govora o laganom startu u kolovozu. Odlazeći s Meazze, navijači Milana su mislili da ne zaslužuju još jednu ovakvu sezonu i da ovoj momčadi treba pomoć, i to brzo. Tržište je još otvoreno, a novca u blagajni, ako se želi trošiti, ima", kaže u ovom renomirano talijanskom listu.

Marca dodaje: “Modrić je odmah preuzeo ulogu vođe. San Siro mu je ovacijama zahvalio.”

Milan je starta s porazom, ali Luka Modrić pokazao je da i na pragu 40. godine ostaje jedan od najvećih.

Nezaustavljivi Ante

Ante Budimir postigao je u nedjelju prvi gol ove sezone za svoju Osasunu u pobjedi 1:0 protiv Valencije u 2. kolu La Lige.

Budimir je zabio glavom u 9. minuti i tako najavio da bismo mogli gledati još jednu njegovu sjajnu golgetersku sezonu

Budimir je prošle sezone zabio 21 prvenstveni gol te je zauzeo treće mjesto na ljestvici najboljih strijelaca La Lige i postao prvi nogometaš u povijesti Osasune koji je zabio više od 20 golova u jednoj sezoni u španjolskoj eliti.

Tim golom Budimir je dobio Osasuni prve bodove u novoj sezoni.

