Dominacija u Balaton parku: Sedma uzastopna dvostruka pobjeda Marca Marqueza

Španjolski motociklist Marc Marquez (Ducati) sedmi put zaredom je na utrkama Svjetskog prvenstva u prestižnom MotoGP razredu ostvario dvostruku pobjedu, kako u sprintu, tako i u klasičnoj nedjeljnoj utrci, voženoj danas na novoj stazi u Balaton parku za Veliku nagradu Mađarske.

Šesterostrukom svjetskom prvaku u kraljevskom razredu nitko nije mogao konkurirati, nakon što je imao malo problema pri startu, kad je pao na treće mjesto. No, 15 krugova prije kraja utrke je zasjeo na čelo i mirno kontrolirao situaciju do cilja, povećavajući prednost pred konkurentima, koji su se zabavljali borbom za preostala mjesta na pobjedničkom postolju.

Na kraju je drugi ciljem prošao Španjolac Pedro Acosta (KTM), a treći je bio Talijan Marco Bezzecchi (Aprilia).

Nastavi li ovako ubirati bodove, Marc Marquez bi uskoro mogao i matematički postati neuhvatljiv najbližim konkurentima, koji u Mađarskoj nisu bili posebno uspješni. Njegov brat Alex Marquez (Ducati) je bio tek 14., a Talijan Francesco Bagnaia (Ducati) je završio na devetom mjestu.

Osam utrka prije kraja sezone Marc ima 455 bodova, čak 175 više od Alexa. Trećeplasirani Bagnaia za vodećim Marquezom zaostaje 227 bodova.

Sljedeća utrka je na rasporedu 7. rujna, a vozit će se u Barceloni za Veliku nagradu Katalonije.

SP motociklizam - VN Mađarske

MotoGP

1. Marc Marquez (Špa/Ducati) 42:37.681 minuta

2. Pedro Acosta (Špa/KTM) +4.314

3. Marco Bezzecchi (Ita/Aprilia) +7.488

4. Jorge Martin (Špa/Aprilia) +11.069

5. Luca Marini (Ita/Honda HRC) +11.904

...

SP ukupno:

1. Marc Marquez (Špa/Ducati) 455 bodova

2. Alex Marquez (Špa/Ducati Gresini) 280

3. Francesco Bagnaia (Ita/Ducati) 228

4. Marco Bezzecchi (Ita/Aprilia) 197

5. Pedro Acosta (Špa/KTM) 164

...

Moto2

1. David Alonso (Kol/Aspar) 37:18.405 minuta

2. Diogo Moreira (Bra/Italtrans) +0.174

3. Manuel Gonzalez (Špa/Intact) +0.305

...

SP ukupno:

1. Manuel Gonzalez (Špa/Intact) 204 boda

2. Aron Canet (Špa/Fantic) 179

3. Diogo Moreira (Bra/Italtrans) 173

...

Moto3

1. Maximo Quiles (Špa/Aspar) 35:31.839 minuta

2. Valentin Perrone (Arg/KTM) +0.018

3. David Munoz (Špa/Intact) +0.858

...

SP ukupno:

1. Jose Antonio Rueda (Špa/KTM Ajo) 250 bodova

2. Angel Piqueras (Špa/MT Helmets) 181

3. Maximo Quiles (Špa/Aspar) 164

...

