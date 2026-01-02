Može li itko ugroziti HDZ? Spremaju se novi savezi, a ni oporba ne miruje

Slavlje je završilo i kreće posao. A u 2026., između ostalog, Vlada najavljuje priuštivo stanovanje, besplatne bankarske usluge, ulazak u OECD, vojni rok. Odnosno tri prioriteta: kvalitetniji život, otpornija država, snažnije gospodarstvo.

"U fokusu nam je daljnji rast plaća, daljnji rast mirovina, daljnji rast socijalnih naknada. I svi dugi razvojni projekti Hrvatske. Kao i brojna ulaganja diljem zemlje“, rekao je glasnogovornik Vlade, Marko Milić.

Šef oporbe i SDP-a, Siniša Hajdaš Dončić, preko društvenih je mreža čestitao Novu godinu: „Želim svima sve najbolje u 2026. godini. Popijte gemišt, popijte šampanjac i nemojte bacati petarde, jer ove male životinjice ne vole kad se bacaju petarde“.

Jakšić kritizirao Vladu

Dok je potpredsjednik SDP-a, Mišel Jakšić, najavio čime će se baviti u idućoj godini. Pa tako kaže - kako zaštiti ljude od inflacije, neovisnost u proizvodnji hrane, kao i zaustavljanje podjela koje produbljuje HDZ.

"Ne može imati mir ona Vlada koja pleše i produbljuje podjele kako jedan pjevač svira. Ili Vlada koja jedino štiti krupni kapital, građanima isporučuje europske cijene, samo i ne daje europske plaće“, kaže Jakšić.

Zajedničke inicijative SDP-a i Možemo

I u SDP-u i u Možemo kažu da će imati zajedničke inicijative, iako još uvijek ne u formalnoj koaliciji.

Za Možemo! su pak prioritet socijalne i mirovinske politike, povećanje budžeta u kulturi pa i osnivanje hrvatske kinoteke.

"Jedan od prioriteta će biti daljnja borba protiv Bačićevih zakona, koji nam žele rasprodati zemlju. I to nećemo dopustiti. Ići ćemo na Ustavni sud, a po potrebi i na referendum“, objašnja Urša Raukar-Gamulin, članica Vijeća Možemo. Najavljuju i širenje stranke na terenu.

Okupljanje desnice

Dok daljnje okupljanje desnice najavljuje DOMiNO, kojem se zasad u platformi naziva Vukovarska koalicija, priključio HSP, Blok za Hrvatsku i Suverenisti. Njihove teme najavljuje potpredsjednik DOMiNO-a, Igor Peternel.

"Nećemo se libiti govoriti što treba govoriti u smislu ideoloških i svjetonazorskih tema, za koje vidimo da su zavladale prostorom. Ljevica kaže da je otvorena boca. Pa kad je otvorena idemo vidjeti što će sve iz nje izaći“, kaže Peternel.

Most se ne vidi u Vukovarskoj koaliciji. A kao prioritete predsjednik stranke, Nikola Grmoja, najavljuje zaštitu granica, borbu protiv ilegalnih migracija, neograničenog uvoza strane radne snage.

"Most će u 2026. biti najsnažnija suverenistička snaga. Suprotstavit ćemo se globalističkim politika HDZ-a, SDP i Možemo. Štitit ćemo slobode hrvatskih građana i zato najavljujem da ćemo ići s inicijativom zaštite gotovine kao sredstva plaćanja“, kaže Grmoja.

A iako nitko ne može predvidjeti, 2026. trebala bi biti politički mirna. Jer redovni su izbori tek za dvije godine.