Schumacher opleo po Hamiltonu: 'Previše je teatralan u Ferrariju'

Sedmerostruki svjetski prvak Lewis Hamilton još uvijek se muči s prilagodbom u Ferrariju, a bivši vozač Formule 1 Ralf Schumacher prozvao ga je zbog "pretjeranog dramatiziranja".

Situacija u Ferrariju nije bajna

Hamilton je početkom 2025. napustio Mercedes, s kojim je proveo 12 sezona i osvojio šest naslova, kako bi ostvario san o vožnji za Ferrari i krenuo u lov na osmi naslov. Međutim, prilagodba je bila teža od očekivanog. Nakon lošeg nastupa u Mađarskoj, Britanac se javno proglasio "beskorisnim", što se, po Schumacheru, nije dobro odrazilo ni na momčad ni na njega samog.

'Već sam prije sezone rekao da bi ovo moglo poći po zlu. Ono što vidimo od Lewisa je puno teatralnosti – kritizira tim, prepire se s bolidom. To nikome ne pomaže. Možda je prestar da se prilagodi, možda jednostavno ne može podnijeti situaciju. Ali mislim da neće odustati usred sezone,' rekao je za Bild.

Na Hamiltonove probleme osvrnuo se i šef Ferrarija Fred Vasseur, priznajući da su obojica podcijenili izazov prelaska: 'Lewis je proveo gotovo 20 godina u istom okruženju, prvo s McLarenom, pa zatim s Mercedesom. Promjena kulture, ljudi, softvera i bolida bila je golema. Možda smo to podcijenili, ali zadnje četiri ili pet utrka pokazuje da ponovno hvata ritam.'

Trenutno Hamilton zauzima šesto mjesto u poretku vozača sa 109 bodova, dok je njegov momčadski kolega Charles Leclerc peti s 42 boda više.

Dotaknuo se i Red Bulla

U međuvremenu, Schumacher je komentirao i stanje u Red Bullu, koji je nakon godina dominacije zapao u krizu. Dolazak Laurenta Mekiesa na mjesto šefa momčadi pozdravio je kao novi početak: 'On vraća onaj stari Red Bull osjećaj – pristupačan, ljudski, otvoren. Ali treba dvije do tri godine da se stvari ponovno poslože. Trenutno je ekipa zapela u prosječnosti,' izjavio je.

Red Bull je 2023. imao rekordnu sezonu s 21 pobjedom u 22 utrke, no već krajem 2024. McLaren i Ferrari preuzeli su primat, dok je Verstappen uspio uzeti četvrti uzastopni naslov unatoč problematičnom bolidu. Sezona 2025. nastavila je niz teškoća – zamjena Sergija Péreza Liamom Lawsonom, a kasnije Yukijem Tsunodom, nije donijela poboljšanja. Situaciju je dodatno pogoršala smjena dugogodišnjeg šefa Christiana Hornera nakon internih sukoba i istrage.

Iako su kuloari brujali o mogućem Verstappenovom odlasku u Mercedes, Nizozemac je potvrdio da ostaje u Red Bullu barem do 2026., kada momčad s novim partnerom Ford Performanceom ulazi u eru novih tehničkih pravila. Mekiesa tako čeka izazovan zadatak – obnoviti momčad koja je od dominatora u samo dvije godine postala ranjiva.

POGLEDAJTE VIDEO || Borba prije borbe: Riznica uvreda u Fight of Nations™ radi punom parom