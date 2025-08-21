Hamiltonova kriza u Ferrariju: Šef momčadi objasnio što nije štimalo u prvom dijelu!

Dolazak Lewisa Hamiltona u Ferrari bio je jedan od najzvučnijih transfera u povijesti Formule 1. No, nakon višemjesečnih očekivanja i velike euforije, realnost se pokazala puno težom – sedmerostruki prvak teško pronalazi formu u novom bolidu i novom okruženju.

'Mi smo naivno očekivali da će odmah imati sve pod kontrolom'

Šef Ferrarija Fred Vasseur otvoreno je priznao da su i on i Hamilton podcijenili težinu prilagodbe. 'Lewis i ja, zajedno, vjerojatno smo podcijenili promjenu okruženja. On je praktički 20 godina bio u istoj kulturi – od McLarena, koji je tada koristio Mercedesove motore, pa sve do Mercedesa u Brackleyju. Sve je bilo poznato i uhodano. Onda je došao u Ferrari, a mi smo naivno očekivali da će odmah imati sve pod kontrolom,' rekao je za The Race.

Hamiltonov pad forme posebno je došao do izražaja uoči ljetne pauze. Nakon loših kvalifikacija u Mađarskoj, gdje je završio tek 12., dok je njegov momčadski kolega Charles Leclerc uzeo pole position, Britanac je bio samokritičan do krajnjih granica. Proglasio se "beskorisnim" i poručio da Ferrari možda treba drugog vozača. Ranije je već priznao da će tijekom odmora "pasti i pokoja suza" jer je start u Ferrariju bio puno teži nego što je očekivao.

Razlika u odnosu na Sainza

Iako je bilo i svijetlih trenutaka – poput sprint pobjede u Kini – Hamilton se generalno muči s prilagodbom na SF-25. Da bi ubrzao proces, počeo je aktivno raditi i izvan staze, sudjelujući u sastancima s vodstvom Ferrarija i pripremajući smjernice za sezonu 2026.

Vasseur je usporedbom Hamiltona s Carlosom Sainzom pokušao objasniti zašto se Britanac teže prilagođava. 'Lewis nije vozač koji je često mijenjao timove. Pogledajte Carlosa – on je u osam godina vozio za Toro Rosso, Renault, McLaren, nas i Williams. Promijenio je četiri puta i naučio se nositi s promjenama. Lewis to nije doživio. Kulturalna razlika između Ferrarija i Mercedesa je puno veća nego između McLarena i Mercedesa. I to smo podcijenili,' zaključio je Vasseur.

