Jedna od najboljih svjetskih atletičarki pala na doping testu: Otkrivena joj velika količina testosterona

Ukrajinska atletičarka Marina Beh-Romančuk (30) suspendirana je na četiri godine nakon što je bila pozitivna na dopinškom testu, objavila je Jedinica za integritet atletike (AIU).

Aktualna svjetska doprvakinja u troskoku je bila pozitivna na testosteron u uzorku urina uzetom izvan natjecanja u prosincu 2024.

Ukrajinka je negirala uzimanje testosterona, ali nije mogla objasniti prisutnost testosterona u uzorku, priopćila je AIU.

"Odbila sam potpisati bilo kakve dokumente koji su od mene zahtijevali da priznam krivnju jer sam poštena osoba i moja humanost i dostojanstvo su mi važni", objavila je na Instagramu.

"Danas moram donijeti tešku odluku. Više se ne mogu boriti na dva fronta, za svoje dobro ime pred Jedinicom za integritet atletike i za svoju budućnost u osobnom životu. Nevjerojatno je iscrpljujuće, posebno emocionalno, i utječe na moje zdravlje... zato sam odlučila uzeti pauzu kako bih se usredotočila na svoju obitelj i vlastito zdravlje," dodala je.

Beh-Romančuk je osvojila srebro u troskoku na SP-u 2023. u Budimpešti, te srebro u skoku u dalj na SP-u 2019. u Dohi. Ima i europsko zlato u troskoku 2022. u Munchenu.

