Allegri se duboko naklonio svom spasitelju: 'Mi svi od Luke možemo samo učiti'
Modrić je odigrao dupli pas s Riccijem u 85. pa izbjegao start suparnika te potkopao loptu preko golmana
Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić bio je strijelac pobjedničkog pogotka u 2-1 gostujućoj pobjedi Milana protiv Pise u susretu 25. kola talijanskog prvenstva.
Modrić, koji je odigrao čitav susret, odigrao je dupli pas s Riccijem u 85. minuti, potom izbjegao start suparničkog braniča te potkopao loptu preko vratara za konačnih 2-1. Bio je to njegov drugi ovosezonski pogodak.
Milan je poveo pred kraj prvog poluvremena golom Loftus-Cheeka (39), imao i veliku šansu za 2-0, ali Fuellkrug je u 56. minuti zapucao kazneni udarac, da bi Loyola (71) poravnao na 1-1. Ipak, Modrić je spriječio senzaciju.
Spasio je Luka i trenera Massimiliana Allegrija koji je po tko zna koji put zakomplicirao situaciju neobjašnjivim taktičkim odlukama i kompliciranjem.
"Nema se tu puno toga za reći, on je jednostavno izvanredan igrač. Došao je ovdje kako bi ostvario ovu pobjedu i svi mi možemo samo učiti od njega jer ima nevjerojatnu skromnost", rekao je Allegri čija ekipa zaostaje pet bodova za Interom.
