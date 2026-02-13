Allegri se duboko naklonio svom spasitelju: 'Mi svi od Luke možemo samo učiti'

Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić bio je strijelac pobjedničkog pogotka u 2-1 gostujućoj pobjedi Milana protiv Pise u susretu 25. kola talijanskog prvenstva.

Modrić, koji je odigrao čitav susret, odigrao je dupli pas s Riccijem u 85. minuti, potom izbjegao start suparničkog braniča te potkopao loptu preko vratara za konačnih 2-1. Bio je to njegov drugi ovosezonski pogodak.

Milan je poveo pred kraj prvog poluvremena golom Loftus-Cheeka (39), imao i veliku šansu za 2-0, ali Fuellkrug je u 56. minuti zapucao kazneni udarac, da bi Loyola (71) poravnao na 1-1. Ipak, Modrić je spriječio senzaciju.

Foto: Gabriele Masotti/ipa Sport/ipa-agency.net/shutterstock Editorial/profimedia

Spasio je Luka i trenera Massimiliana Allegrija koji je po tko zna koji put zakomplicirao situaciju neobjašnjivim taktičkim odlukama i kompliciranjem.

"Nema se tu puno toga za reći, on je jednostavno izvanredan igrač. Došao je ovdje kako bi ostvario ovu pobjedu i svi mi možemo samo učiti od njega jer ima nevjerojatnu skromnost", rekao je Allegri čija ekipa zaostaje pet bodova za Interom.

