Modrić zabio za pobjedu Milana: Pogledajte gol koji je san za titulom ostavio na životu

Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić bio je strijelac pobjedničkog pogotka u 2-1 gostujućoj pobjedi Milana protiv Pise u susretu 25. kola talijanskog prvenstva.

Modrić, koji je odigrao čitav susret, odigrao je dupli pas s Riccijem u 85. minuti, potom izbjegao start suparničkog braniča te potkopao loptu preko vratara za konačnih 2-1. Bio je to njegov drugi ovosezonski pogodak.

Milan je poveo pred kraj prvog poluvremena golom Loftus-Cheeka (39), imao i veliku šansu za 2-0, ali Fuellkrug je u 56. minuti zapucao kazneni udarac, da bi Loyola (71) poravnao na 1-1. Ipak, Modrić je spriječio senzaciju.

Drugi Milan sada ima 53 boda, pet manje od vodećeg Intera, dok je Pisa, kod koje Adrian Šemper nije konkurirao za nastup zbog ozljede, na dnu sa 15 bodova.

Foto: Gabriele Masotti/ipa Sport/ipa-agency.net/pa Images/profimedia

