PLES MILIJUNAŠA /

Sjajan niz Nike Kovača: Fantastična Borussia je na samo tri boda od Bayerna

Foto: Osnapix/marcus Hirnschal/imago Sportfotodienst/profimedia

Dvostruki strijelac bio je Guirassy (10, 42), a po jedan gol dodali su Beier (15) i Kohr (84)

13.2.2026.
22:33
Sportski.net
Osnapix/marcus Hirnschal/imago Sportfotodienst/profimedia
Nogometaši Borussije iz Dortmunda primakli su se vodećem Bayernu na samo tri boda nakon uvjerljive 4-0 domaće pobjede protiv Mainza 05 u prvom susretu 22. kola njemačkog prvenstva.

Dvostruki strijelac za momčad koju vodi Niko Kovač bio je Guirassy (10, 42), a po jedan gol dodali su Beier (15) i Kohr (84).

Druga Borussia sada ima 51 bod, tri manje od vodećeg Bayerna koji u subotu gostuje kod Werdera u Bremenu, dok je Mainz 05 14. sa 21 bodom.

