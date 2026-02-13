Majka smrznula bebe nakon poroda: Član obitelji otkrio strašnu tajnu kad je otvorio zamrzivač

Majka iz Francuske navodno je ubila dvije bebe stavivši ih u obiteljski zamrzivač nakon poroda. Uznemirujućem slučaj šokirao je Francusku nakon što je 50-godišnja žena priznala da je zamrznula bebe između 2011. i 2018. godine.

Javno tužiteljstvo u Besançonu pokrenulo je istragu, a tužitelj Cédric Logelin u četvrtak je potvrdio da je žena priznala zločin u policijskom pritvoru.

To je navodno učinila ubrzo nakon rođenja beba. Tijela su pronađena u onome što je opisano kao "obiteljski zamrzivač", a potom je pokrenuta sudska istraga, prenosi Mirror.

Žena je tvrdila da je bebe rodila kod kuće prije nego što ih je "odmah nakon poroda povila", napomenuo je sudac, te ih stavila "u zamrzivač koji se nalazi u praonici kuće".

Bebu je pronašao član obitelji koji je preslagivao zamrzivač, koji je koristila samo majka. Nakon što je alarmirana policija, pronađeno je još jedno tijelo u zamrzivaču zamotano u vrećicu. Žena je uhićena oko 1 sat ujutro u Boulogne-Billancourtu u srijedu.

Tvrdila je da je "skrivala" trudnoću od prijatelja i obitelji, noseći "široku odjeću" i "izmišljajući objašnjenja" kada su ju pitali o njezinoj težini. Njezin partner, koji je također pritvoren, tvrdio je da "nije bio uopće svjestan tih trudnoća i da su ga iznenadile", rekao je tužitelj.

Majci prijeti doživotni zatvor.

