FA CUP /

Težak poraz Sergeja Jakirovića na domaćem terenu

Težak poraz Sergeja Jakirovića na domaćem terenu
Foto: Matt Wilkinson/focus Images Ltd/shutterstock Editorial/profimedia

Već na početku drugog poluvremena Neto je povisio prednost i to golom izravno iz kornera

13.2.2026.
23:19
Sportski.net
Matt Wilkinson/focus Images Ltd/shutterstock Editorial/profimedia
Igrači Chelseaja i Wrexhama prvi su sudionici ovogodišnjeg izdanja osmine finala najstarijeg nogometnog natjecanja na svijetu, engleskog FA kupa. Chelsea je s 4-0 kao gost svladao drugoligaša Hull City, kojeg vodi Sergej Jakirović, dok je Wrexham u okršaju drugoligaša nadigrao Ipswich Town s 1-0.

Chelsea je do visoke pobjede stigao hat-trickom Pedra Neta te jednim pogotkom Estevaa. Momčad iz Londona zaprijetila je već u devetoj minuti udarcem Alejandra Garnacha. U 17. minuti prijetio je Estevao, pa opet u 21. Chelsea preko Liama Delapa. Prvi pogodak Chelsea je zabio u 40. minuti kada je pogodio Pedro Neto. Već na početku drugog poluvremena Neto je povisio prednost i to golom izravno iz kornera. U 60. minuti sve je već bilo gotovo kada je Estevao napokon zabio i donio 0-3, da bi konačnih 0-4 postavio Neto još jednim pogotkom u 71. minuti.

Wrexhamu, čiji je vlasnik Ryan Reynolds, prolaz je osigurao Windass pogotkom u 34. minuti.

POGLEDAJTE VIDEO: Tudor najtraženiji vatrogasac na svijetu: Londonski pijetao je u opasnosti

Hull CityChelseaFa CupSergej JakirovićWrexhamIpswich
