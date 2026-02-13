Zatvorena A3 kod Novske nakon strašne nesreće: Vozilo naletjelo na pješake

Dionica autoceste A3 između čvorova Novska i Okučani u smjeru Lipovca zatvorena je za promet nakon što je vozilo naletjelo na pješake, potvrdili su iz policije za 24 sata.

Hrvatski autoklub (HAK) je objavio da se obilazak odvija na trasi: čvor Novska - DC47 - DC312 - ŽC3252 - DC5 - čvor Okučani.

Zbog nesreće na autocesti se stvorila kolona od dva kilometra, dok je na izlasku s autoceste na čvoru Novska kolona duga jedan kilometar.

Više detalja o tragediji bit će poznato nakon očevida.

