FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
STVARAJU SE KOLONE /

Zatvorena A3 kod Novske nakon strašne nesreće: Vozilo naletjelo na pješake

Zatvorena A3 kod Novske nakon strašne nesreće: Vozilo naletjelo na pješake
×
Foto: Zeljko Lukunic/pixsell

Zbog nesreće na autocesti se stvorila kolona od dva kilometra, dok je na izlasku s autoceste na čvoru Novska kolona duga jedan kilometar

13.2.2026.
23:18
Dunja Stanković
Zeljko Lukunic/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Dionica autoceste A3 između čvorova Novska i Okučani u smjeru Lipovca zatvorena je za promet nakon što je vozilo naletjelo na pješake, potvrdili su iz policije za 24 sata. 

Hrvatski autoklub (HAK) je objavio da se obilazak odvija na trasi: čvor Novska - DC47 - DC312 - ŽC3252 - DC5 - čvor Okučani.

Zbog nesreće na autocesti se stvorila kolona od dva kilometra, dok je na izlasku s autoceste na čvoru Novska kolona duga jedan kilometar. 

Više detalja o tragediji bit će poznato nakon očevida. 

POGLEDAJTE VIDEO: Stručnjak o tragičnoj nesreći u Španjolskoj: 'Teško da se radi o ljudskom faktoru'

NesreĆaA3Hak
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx