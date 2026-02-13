FREEMAIL
ATP

Čilić saznao protivnika u polufinalu

Čilić saznao protivnika u polufinalu
Foto: Sam Hodde/getty Images/profimedia

Dosada su Čilić i Fritz igrali tri puta i omjer pobjeda je 2-1 u korist Amerikanca.

13.2.2026.
23:30
Hina
Sam Hodde/getty Images/profimedia
Najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić u polufinalu će ATP turnira u Dallasu igrati protiv prvog nositelja, Amerikanca Taylora Fritza.

Nakon što je Čilić uvjerljvo sa 6-1, 6-4 nadigrao Britanca Jacka Pinningtona Jonesa u četvrtfinalu, Fritz je nakon velike borbe sa 6-7 (2), 6-4, 7-6 (5) izabio sunarodnjaka Sebastiana Kordu i izborio susret s najboljim hrvatskim tenisačem.

Dosada su Čilić i Fritz igrali tri puta i omjer pobjeda je 2-1 u korist Amerikanca.

