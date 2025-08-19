Lewis Hamilton razočarao, a Ferrari sprema povratak starog vozača!

Lewis Hamilton prešao je iz Mercedesa u Ferrari s velikim očekivanjima, no u prvih četrnaest utrka nije uspio izboriti ni jedno postolje. Talijanski mediji pišu kako se u Maranellu već razmatraju opcije za njegovu zamjenu, a bivši vozač i komentator Sky Sportsa Johnny Herbert tvrdi da je odluka već donesena.

Prema njegovim riječima, Hamiltonovo mjesto mogao bi preuzeti Carlos Sainz. Španjolac je već vozio za Ferrari između 2021. i 2024., a trenutačno je član Williamsa. Iako ni njemu sezona ne ide prema planu, zaostaje 38 bodova za timskim kolegom Alexom Albonom, a u Maranellu ga vide kao logičnog nasljednika.

Hamilton iza sebe ima blistavu karijeru: sedam naslova svjetskog prvaka, izjednačen je s Michaelom Schumacherom po broju titula, a uz to drži rekorde po pobjedama, pole pozicijama i postoljima. Rođen u Stevenageu, prošao je McLarenov juniorski program te 2006. osvojio GP2 seriju. U Formuli 1 debitirao je već sljedeće godine u McLarenu i odmah završio kao viceprvak, dok je 2008. stigao do svog prvog naslova.

Od 2013. vozio je za Mercedes i dominirao hibridnom erom, uzimajući trofeje 2008., 2014., 2015., 2017., 2018., 2019. i 2020. Dolaskom u Ferrari želio je zaključiti karijeru još jednim vrhuncem, no rezultati zasad ne prate ambicije.

