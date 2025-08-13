Mlade Barakudice u napetoj završnici došle do četvrtfinala Svjetskog prvenstva

Hrvatske mlade vaterpolistice ušle su u četvrtfinale Svjetskog prvenstva! Naša je reprezentacija do 20 godina u vrlo gustom meču osmine finala pobijedila Izrael 14:13.

Hrvatska je prvu četvrtinu izgubila 4:2, a onda je uslijedio uragan u drugoj četvrtini. Jelena Butić, Iva Rožić, Neli Janković, Ria Glas zabijale su kao na traci i u osam minuta postigle su osam pogodaka, a primile tek dva i otišle na 4 gola prednosti. Izraelke su se polako vraćale. Izraelke su dvije i pol minute do kraja došle na 13:12, pa onda u zadnjoj minuti i na 14:13.

Blok u zadnjem napadu za četvrtfinale

Naše su djevojke promašile dva peterca, ali su onda blokirale napad Izraelki za izjednačenje u ušle među osam reprezentacija na Svjetskom prvenstvu.

Hrvatska će se u četvrtfinalu susreti s reprezentacijom SAD-a, a utakmica je na rasporedu u četvrtak (14. kolovoza) s početkom u 21.00 sat po hrvatskom vremenu.

