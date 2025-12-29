FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
SVEČANA PRISEGA /

Imenovan novi šef USKOK-a: Prisegnuo pred Turudićem, dužnost preuzima 1. siječnja

Imenovan novi šef USKOK-a: Prisegnuo pred Turudićem, dužnost preuzima 1. siječnja
×
Foto: Dorh

Svečanoj prisezi prisustvovali su i ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan te državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Ivan Crnčec

29.12.2025.
12:35
danas.hr
Dorh
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Na službenoj stranici DORH-a objavljeno je da je imenovan novi šef USKOK-a.

"U postupku koji je pokrenut za imenovanje Ravnatelja Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (USKOK), Glavni državni odvjetnik Republike Hrvatske Ivan Turudić, univ.spec.crim., odlukom je od 23. prosinca 2025., a uz prethodno pribavljeno mišljenje ministra nadležnog za poslove pravosuđa te mišljenje Kolegija Državnog odvjetništva Republike Hrvatske, na tu dužnost imenovao Svena Miškovića, zamjenika županijskog državnog odvjetnika u Županijskom državnom odvjetništvu u Zagrebu, na vrijeme od četiri godine.

Sven Mišković je 29. prosinca 2025. svečano prisegnuo pred Glavnim državnim odvjetnikom Republike Hrvatske na dužnost Ravnatelja Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, a na dužnost stupa 1. siječnja 2026.

Svečanoj prisezi prisustvovali su i ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan te državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Ivan Crnčec", stoji u objavi DORH-a.

POGLEDAJTE VIDEO: Trojac u USKOK-u čeka odluku o pritvoru: Riječ je o toni marihuane, poznato i kako su prali novac

DorhUskokSven MiškovićIvan Turudić
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
SVEČANA PRISEGA /
Imenovan novi šef USKOK-a: Prisegnuo pred Turudićem, dužnost preuzima 1. siječnja