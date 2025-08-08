Nema regionalne lige ove sezone: 'Srbi su imali ideju koja nama u Hrvatskoj nije odgovarala'

Nakon 17 godina od pokretanja ligaškog natjecanja klubova iz Hrvatske, Crne Gore i Srbije, a jedno vrijeme i Slovenije, regionalna liga u vaterpolu u sezoni 2025./26. se neće odigrati, javlja Hrvatski vaterpolski savez.

Odluka o zamrzavanju lige donijeli su čelnici ovog natjecanja nakon nemogućnosti postizanja zajedničkog dogovora o načinu natjecanja u sljedećoj natjecateljskoj sezoni.

"Za sezonu 2025./26. očito postoji dosta problema. Klubovi iz Srbije su imali ideju igrati primarno svoje nacionalno prvenstvo, te potom završnicu ili samo doigravanje Regionalne lige. To nama u Hrvatskoj nije odgovaralo niti kao način odigravanja lige, niti kao sustav, ali ni terminski. Postoji također još uvijek i otvoreni problem igranja hrvatskih klubova u Kotoru odnosno tamošnjem bazenu. To je dodatan problem koji otežava cijelu priču. Budući da se u siječnju 2026. igra i Europsko prvenstvo u Beogradu, a što će ‘uzeti’ dva mjeseca u kalendaru za pripreme i nastupe reprezentacije, došli smo do konačnog zaključka da za sezonu 2025./26. zamrznemo status Regionalne lige. Mi u Hrvatskoj ćemo dakle igrati naše nacionalno prvenstvo i podrazumijeva se kup natjecanje", kazao je Perica Bukić, izvršni dopredsjednik Hrvatskog vaterpolskog saveza, a ujedno i predsjednik Upravnog odbora Regionalne lige.

Regionalno klupsko natjecanje, nazvano u startu Jadranska liga, počelo je godine 2008. odnosno u sezoni 2008./09. U početku su ligu činili klubovi iz Hrvatske, Slovenije i Crne Gore. U sezoni 2011./12. na jednu se godinu u ligu uključio i najbolji talijanski klub, Pro Recco, a godine 2014. u ligu su se uključili i klubovi iz Srbije. U zadnjim sezonama igrale se čak dvije lige - Premier i A1 liga.

Dubrovački Jug je od hrvatskih klubova rekordnih pet puta osvajao ligu, riječko Primorje ima tri naslova, a zagrebačka Mladost dva trofeja.

POGLEDAJTE VIDEO: Forgy otkrio koje izazove skriva FON™ i kako je privukao Cro Copa: 'Nisam mislio da će pristati'