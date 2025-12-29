Severe Weather: 'U Europu stiže arktički udar i ozbiljni minusi!' A nakon toga - nagli obrat

Snažni Rexov blok koji je dominirao Europom tijekom Božića pomiče se prema zapadu, omogućujući arktičkom hladnom bazenu da se proširi kontinentom s početkom posljednjeg tjedna 2025. godine.

Kako donosi Severe Weather, uskoro Europi prijeti prodor arktičkog hladnog udara koji će se brzo proširiti istočnom, središnjom i južnom Europom i to prije Nove godine, donoseći snijeg i ledeno vrijeme.

Ovakva promjena vremena u mnogim zemljama donijet će puno snijega i debele minuse.

Naime, pomicanje takozvanog Rexovog bloka iz sjeverne Europe natrag u sjeverni Atlantik omogućuje prodor polarnog korita na istok.

To donosi mnogo hladniju polarnu zračnu masu prema jugu, a mnogo hladnija zračna masa prelijeva se preko istočnih i srednjoeuropskih ravnica, dosežući Balkanski poluotok do utorka i nastavljajući prema crnomorskoj regiji i Turskoj do sredine tjedna.

I 15 stupnjeva hladnije od normalne

Polarna zračna masa bit će oko 12-15 °C hladnija od normalne i širit će se preko velikog dijela kontinenta.

Najgora hladnoća stići će do Poljske, istočne Njemačke, Češke, Slovačke i Mađarske do ponedjeljka navečer, a zatim će se nastaviti prema jugu. Do utorka navečer stići će do Grčke. Hladni bazen će se također proširiti preko srednje Europe prema zapadu, stižući do južno-središnje Francuske i Španjolske do srijede.

Predviđa se da će temperature od utorka biti oko 10-15 °C hladnije od uobičajenih i to će trajati do četvrtka i Nove godine - najniže jutarnje temperature bit će blizu ili čak ispod -10 °C u nekim područjima. Također, dnevne najviše temperature ostat će oko nule.

Snijeg diljem Europe

Novi snijeg će se nakupljati diljem sjeverne i istočne Europe, dijelom iznad Balkana i regije Crnog mora. Veće snježne padaline bit će u Norveškoj i Švedskoj te Turskoj. Drugdje količina snijega neće biti osobito značajna.

Nakon Nove godine dolazi ponovna promjena vremena.

Uspostavit će se novi prodor polarne zračne mase koja će se tijekom vikenda širiti preko Islanda, Farskih Otoka, Ujedinjenog Kraljevstva, Irske te prema Španjolskoj i Portugalu.

Temperature će opet biti ledene, s 12-15 °C ispod normalnih za početak siječnja.

Barem nekoliko dana, zimski hladni val proširit će se zapadnom Europom, uključujući Irsku, Ujedinjeno Kraljevstvo i dio Francuske. Temperature će biti oko 10-15 °C ispod normale, s jutarnjim najnižim temperaturama od -5 do -10 °C u nekim područjima.

Najhladnije u Velikoj Britaniji i Irskoj

Najgora hladnoća predviđa se u nedjelju diljem Ujedinjenog Kraljevstva i Irske, a zatim u ponedjeljak diljem zapadne Francuske i sjeverne Španjolske.

Paralelno će jaki južni vjetrovi donositi puno topliju i vlažniju zračnu masu natrag na kontinent. Imat ćemo velike razlike u temperaturi diljem Europe pa će idući tjedan uslijediti puno topliji dani na područjima od Mediterana do Balkana te istočne Europe.

Severe Weather tako predviđa da će na sjeveru i zapadu Europe biti puno hladnije od prosjeka (za 6-12 stupnjeva hladnije), dok će se nad Balkanom i istočnom Europom razvijati puno toplija zračna masa.

Temperature i 15 stupnjeva iznad normale

Temperature će u nekim regijama biti oko 15 °C iznad normale, što znači da će se dnevne maksimume lokalno vratiti u raspon od 10-15 °C, čak i više - navodi Severe Weather.

To je posebno izraženo duž južnog alpskog boka, duž zapadnih padina Dinarskog planinskog lanca preko Zapadnog Balkana i Apenina u Italiji. Ovakvo vrijeme donosi i mogućnost 150-300 mm kiše tijekom tjedna.

Obilna kiša predviđa se i diljem Portugala, dijelova Španjolske i Maroka, jer se tijekom sljedećeg vikenda ispod doline u zraku razvija duboka površinska najniža razina.

