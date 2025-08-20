Ljutić i Zubčić na 'egzotičnoj' destinaciji na pripremama: Pogledajte gdje su otputovali

Najbolji hrvatski skijaši Zrinka Ljutić i Filip Zubčić otputovali su u argentinsku Ushuaiu, gdje odrađuju glavni pripremni blok uoči nove sezone. Oboje iza sebe imaju podužu pauzu, Ljutić nije trenirala na snijegu od početka lipnja, a Zubčić od kraja travnja.

Na startu ih je dočekala kiša pa su odradili tek slobodno skijanje, no u idućim danima očekuju se povoljniji vremenski uvjeti. Zrinka će u Ushuaiji boraviti nešto manje od tri tjedna, dok je Filip pripreme podijelio u dvije faze, 15 dana rada, potom tjedan dana odmora, pa još 10 dana treninga.

Foto: Instagram

Ako planovi ostanu nepromijenjeni, za dva tjedna pridružit će im se i Leona Popović, koja trenutno trenira u švicarskom Saas Fee-u, a u Argentini će ostati tri tjedna.

Ostali hrvatski reprezentativci ovih dana također započinju s pripremama, većinom na švicarskim glečerima Saas Fee i Zermatt.

