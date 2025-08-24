Panika na VN Mađarske: Motocikl izletio sa staze, snimatelj jedva izbjegao tragediju...

Strašna scena dogoila se na Velikoj nagradi Mađarske. Motociklist KTM-a Pedro Acosta doživio opasan incident. Nakon pada, njegov KTM se otkotrljao niz cestu za izbjegavanje, a zatim velikom brzinom udario u zaštitne ograde.

U tom kaosu motocikl je zamalo pogodio snimatelja, što je moglo završiti tragično.

@motogp Our cameraman, Joao, avoiding Acosta's bike impact is probably the most shocking video you'll see today! 😮 We're so glad to see he's ok! 🙏 #HungarianGP 🇭🇺 #MotoGP ♬ sonido original - MotoGP™

Na sreću, sve se završilo bez teških ozljeda, ali ovakav prizor izazvao je šok i paniku u boksovima te postavio pitanje sigurnosti staze i organizacije. U prvenstvu koje se smatra vrhuncem motociklističkog sporta, ovakvi incidenti otvaraju raspravu o tome jesu li mjere zaštite na kritičnim dijelovima staze dovoljne.

