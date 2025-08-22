F1 bomba: Amerikanci dovode dva iskusna vozača u Cadillac! Navijači u transu

Prema The Race-u, Cadillac je postigao značajan napredak u formiranju vozačke postave za svoj ulazak u Formulu 1 2026. Navodno su Sergio Perez i Valtteri Bottas pristali pridružiti se američkom timu.

Iako su pregovori završeni, formalni ugovori još nisu potpisani, zbog čega službeno priopćenje još nije objavljeno. Izvori tvrde da bi potvrda mogla stići vrlo brzo, možda već tijekom vikenda Velike nagrade Nizozemske u Zandvoortu.

Dolazak Pereza označava novi početak za bivšeg Red Bullovog vozača, dok bi Bottas, nakon godine provedene kao rezervni i testni vozač Mercedesa, vratio iskustvo u ozbiljan projekt.

Njihova reputacija trebala bi donijeti stabilnost Cadillacu u debitantskoj sezoni i nagovijestiti ambiciozne ciljeve američkog tima.

