'Rusko tajno oružje' jurca svemirom: Putinov komentar o 3I/ATLAS-u utrljao sol na ranu znanstvenicima

Ruski predsjednik Vladimir Putin izazvao je pozornost javnosti nakon što je na događaju 19. prosinca, odgovarajući na pitanje novinara, u šali nazvao međuzvjezdani objekt 3I/ATLAS „ruskim tajnim oružjem“. Izjava je uslijedila usred sve glasnijih nagađanja da se ne radi o običnom kometu, već o nečemu znatno neobičnijem, čak i izvanzemaljskom, piše Daily Star.

Putin je bio upitan o mogućnosti postojanja izvanzemaljskog života, a razgovor se ubrzo dotaknuo i kometa 3I/ATLAS, koji posljednjih mjeseci intrigira znanstvenike i javnost diljem svijeta. Na pitanje o podrijetlu tog objekta, ruski predsjednik uz osmijeh je rekao kako bi te informacije trebale ostati „strogo među nama“, dodavši da je riječ o „tajnom oružju Rusije“. Njegova opaska izazvala je smijeh u publici.

Unatoč šalama i teorijama zavjere, iz NASA-e stižu smirujuće poruke. Vršitelj dužnosti administratora NASA-e Sean Duffy ranije je izjavio da komet „ne predstavlja nikakvu prijetnju životu na Zemlji“ te naglasio da „nema dokaza o prisutnosti izvanzemaljaca“.

Ipak, 3I/ATLAS i dalje zbunjuje znanstvenu zajednicu. Komet se pomno prati diljem svijeta, a pojedini istraživači ističu da pokazuje neobične karakteristike koje nije lako objasniti uobičajenim modelima. Jedan od njih je harvardski astrofizičar Avi Loeb, koji je u više navrata sugerirao da bi se moglo raditi o nečem više od prirodnog svemirskog tijela.

Astrofizičar s Harvarda: 3I/ATLAS je zagonetka

Na svom blogu Loeb je istaknuo da je u kometskoj komi zabilježena prisutnost nikla i željeza, što smatra iznimno neobičnim. Prema njegovim riječima, na udaljenostima na kojima se kometi promatraju temperature su preniske da bi isparila silikatna, sulfidna i metalna zrna koja sadrže te elemente.

„Stoga je prisutnost atoma nikla i željeza u kometskoj komi krajnje zagonetna“, napisao je Loeb, dodavši da 3I/ATLAS, koji je osiromašen molekulom C2, pokazuje ekstremna svojstva već u ranim fazama svoje aktivnosti, posebno u omjerima i količinama tih elemenata.

Ipak, sam Loeb posljednjih dana ublažava svoje tvrdnje. U razgovoru za NewsNation priznao je da, s obzirom na dosad dostupne podatke, komet najvjerojatnije ima prirodno podrijetlo, iako naglašava da o njemu još uvijek postoje brojne nepoznanice.

Uz Loeba, i druge javne osobe iznijele su maštovite teorije. Kontroverzni Uri Geller izjavio je za britanski Daily Star da vjeruje da bi 3I/ATLAS mogao biti „dio Galaktičke federacije“, ali dodaje da ne misli da ima neprijateljske namjere prema Zemlji.

Dok znanstvenici nastavljaju promatranja, a javnost raspravlja o mogućim scenarijima, jedno je zasad sigurno — komet 3I/ATLAS ostaje zanimljiv podsjetnik koliko svemir još uvijek skriva tajni koje tek trebamo razumjeti.

