U FOKUSU /

Denis Špoljarić za RTL Danas o pozicijama koje su pod posebnim povećalom

Denis Špoljarić za RTL Danas o pozicijama koje su pod posebnim povećalom
×
Foto: Marko Prpic/pixsell

Ines Goda Forjan je u društvu Denisa Špoljarića

28.12.2025.
19:59
Silvijo Maksan
Marko Prpic/pixsell
Nakon Maje Oštro Flis, i naša druga vrijedna reporterka Ines Goda Forjan je s članom Sigurdssonovog stručnog stožera uoči početka utakmice Hrvatska - Sjeverna Makedonija u dvorani Žatika u Poreču. Denis Špoljarić je pred kamerom RTL-a Danas

"Bogat promet u Poreču, pred nama je prva pripremna utakmica Hrvatske gdje trener želi vidjeti sva ova nova lica i tko se može najbolje snaći",

Denise prvi puta će Hrvatska igrati u ovom poporilično nepoznatom sastavu puno je tu novih mladih lica, na čemu je večeras glavni fokus što želite istražiti, isprobati?

"90 posto igrača je onih koji nisu igrali zajedno još i to su mladi dečki ali, imaju u sebi nešto što smo vidjeli i možda u budučnosti nekoj će nam dobro doći, ali sigurno neki od njih imaju šansu da idu s nama na Svjetsko prvenstvo.

Htjeli smo vidjeti kako će reagirati, najgore je kada se prvi puta dođe u reprezentaciju sada je to prošlo, odradili su zajedno nekoliko treninga 3-4, bit će im lakše sljedeći put kada dođu."

Ovo su nova lica, od onih starih osvajača srebra samo su Glavaš, Pavlović i Šimić, samo trojica može li se netko od ovih dečkiju zaista uguirati i koje pozicije su još uvijek otvorene?

"Pozicije su sve mogu otvoriti, pripreme ove prave počinju 2.1.,ozlijede tipa, svašta se može dogoditi u tih 15-tak dana imamo dvije utakmice sa Nijemcima. 

Imamo i Ljevara i Raužana i oba Moslavaca, Ivankovića koji igra odličnu sezonu u Makedoniju, gledamo što će nam pasat za obranu i napad da vidimo mogu li izdržati tempo i brzinu koji Dagur traži. Mislim da bi to moglo biti dobro, ali samo se nadamo da će svi biti zdravi."

"Nadamo se da će biti dobro i nadamo se da će svi ostati zdravi!"

Utakmicu od 20.10 možete u izravnom prijenosu gledati na glavnom kanalu RTL-a i platformi VOYO. 

komentara
