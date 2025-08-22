Sportska elita u Sarajevu: Ovakav skup natjecateljskih ega rijetko se viđa

U sklopu proslave 15 godina Sportskih igara u Gradskoj vijećnici u Sarajevu novim ambasadorom Igara proglašen je Željko Obradović, najtrofejniji europski košarkaški trener.

"Posebnu zahvalnost želim uputiti djeci koja sudjeluju u Igrama - oni su razlog našeg postojanja i uvijek na prvom mjestu. Također, uvijek imam potrebu istaknuti podršku Peđe Mijatovića, koji je oduvijek uz Igre, te Aleksandera Čeferina, za kojeg slobodno kažem da je najbolji čovjek na svijetu - hvala mu na svemu što je učinio za Igre. Podršku nam daju vlade i predsjednici država u kojima se Igre održavaju, a posebno cijenim suradnju s Vladom Republike Hrvatske na čelu s premijerom Andrejem Plenkovićem. Uvijek ističem i potpredsjednika Vlade i ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića, koji je već niz godina uz nas i uvijek stoji uz Igre. Najveće priznanje i dalje ide djeci - iz godine u godinu iznova me oduševi njihov odaziv i entuzijazam. Hvala i svim sportašima, a velika je čast i što se gospodin Željko Obradović pridružio Igrama kao novi ambasador. Posebno mi znači prisutnost gospodina Nassera Al-Khelaifija, unatoč njegovom izuzetno zauzetom rasporedu", rekao je Zdravko Marić, predsjednik SIM-a.

Marić je posebna priznanja uručio je Mehmedu Baždareviću, Nemanji Matiću i Slavenu Biliću koji već dugi niz godina bezuvjetno podržavaju Sportske igre mladih.

"Od prvog dana sam s Igrama, a svejedno me iznenadi što su sve Igre napravile na čelu sa Zdravkom Marićem, posebno u ovim vremenima to je velika stvar. Čestitam Željku Obradoviću što se pridružio kao ambasador, to je pravi čovjek na pravom mjestu. Drago mi je biti u ovom posebnom gradu okružen prijateljima, kolegama, sportskim legendama, a meni kao sportašu posebno imponira da su tu i Aleksander Čeferin, predsjednik UEFA-e, i Nasser Al-Khelaifi, predsjednik velikog PSG-a, a sve to nam govori da će ove Igre još više rasti i da će trajati", rekao je Bilić.

Plaketu Željku Obradoviću uručili su ambasadori Igara Aleksander Čeferin, predsjednik UEFA-e, te Nasser Al-Khelaifi, predsjednik PSG-a.

U emotivnom govoru Željko Obradović je rekao:

"Velika mi je čast i zadovoljstvo ukazano ovdje u Sarajevu da postanem član Sportskih igara mladih. Bio sam član i kao igrač i kao trener mnogih ekipa, ali ova je ekipa u kojoj sam danas je nešto specijalno, ekipa velikih ljudi, sportaša i neizmjerno sam sretan što sam ovdje. Veliku zahvalnost želim iskazati Zdravku Mariću i njegovom timu i svim ljudima koji pomažu da Sportske igre mladih budu ono što jesu - igre radosti, druženja i poštovanja mladih ljudi. Prepoznao sam nevjerojatnu energiju koju Zdravko ima i utjecao je na mene sa svojom posvećenošću da tražim nove izvore snage u samom sebi i da kad kada pomislim da sam sve dao od sebe da nađem snage da dam još više. Igre mladih su nevjerojatna ideja i posebno bih želio naglasiti da su vrijednosti koje Igre promoviraju nešto što je najvažnije u životu - igra, radost, ljubav i poštovanje između nas."