San Siro je ustao na noge: Evo što je Luka Modrić napravio u prvom nastupu za Milan

Luka Modrić, 39-godišnji kapetan hrvatske reprezentacije, debitirao je u subotu za Milan, no premijera na San Siru neće mu ostati u najboljem sjećanju. Crveno-crni su iznenađujuće poraženi od Cremonesea 2:1.

Gosti su poveli preko Baschirotta u 28. minuti, dok je Pavlović u sudačkoj nadoknadi prvog dijela poravnao na 1:1. Ipak, Bonazzoli je spektakularnim ‘škaricama’ u 61. minuti donio veliko slavlje povratniku u Serie A.

Modrić je na terenu bio do 74. minute i pri izlasku zaradio ovacije San Sira. Iako Milan nije došao do bodova, Modrićeva statistika je impresivna: jedan udarac na gol, tri ključna dodavanja, 69 od 76 točnih dodavanja, šest od sedam preciznih dugih lopti i ocjena 7.5.

