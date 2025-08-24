Izrasla u pravu ljepoticu: Kći Nives Celzijus nevjerojatno podsjeća na svoju majku

Taisha Drpić (18), kći pjevačice, glumice i kolumnistice Nives Celzijus (43) i nogometaša Dina Drpića (44) sve češće svojim atraktivnim izgledom privlači poglede na društvenim mrežama. Rođena je 2007. godine, a tijekom godina je izrasla u pravu ljepoticu.

O njezinom privatnom životu se ne zna mnogo, međutim mnogi ističu da između Nives i Taishe postoji nevjerojatna sličnost, a toj činjenici dodatno idu u prilog fotografije koje ona objavljuje sa svojom majkom.Zajedno provode puno vremena, a često se mogu vidjeti i objave s različitih putovanja koje dokazuju njihovu bliskost. Osim toga, kći ove influencerice često svoje obožavatelje oduševljava i svojim modnim odabirom pa se tako mogu naći brojni komplimenti na račun njezinih zanimljivih outfita.

