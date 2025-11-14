FREEMAIL
Možete li vjerovati da slavna glumica ima 60 godina? Oduševila je serijom fotografija

Foto: Planet Photos/planet/profimedia
Elizabeth Jane Hurley (60) je engleska glumica, model i poduzetnica.
Engleska glumica, model i poduzetnica Elizabeth Hurley (60) ponovno je privukla veliku pozornost javnosti zahvaljujući novim fotografijama koje je objavila na društvenim mrežama. Poznata po ulogama u filmovima „Austin Powers“ i „Bedazzled“, kao i po dugogodišnjoj suradnji s modnim brendom Estée Lauder, Hurley je odavno stekla status jedne od najprepoznatljivijih i najzanosnijih žena u showbiznisu.

Sada je oduševila serijom fotografija iz dvorišta s bazenom na kojima pozira u upečatljivom crvenom kupaćem kostimu, a njezina zavidna figura još jednom je pokrenula lavinu komentara o tome kako glumica i u šestom desetljeću života izgleda fantastično.

14.11.2025.
17:16
Hot.hr
Planet Photos/planet/profimedia
Elizabeth HurleyBikini
