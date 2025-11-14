Nives Celzijus golišavi muškarci dočekali kao kraljicu: Najluđa promocija, bio i Dino Bubičić

U zagrebačkom klubu Gallery na Jarunu u Zagrebu, 16. studenoga 2008. održana je promocija spota za pjesmu ''Bijesna'' koju je predstavila hrvatska pjevačica, spisateljica i glumica Nives Celzijus (43). Bilo je to prije gotovo 17 godina, a kako je to izgledalo tada, pogledajte u našoj galeriji.

Navedena promocija bila je zamišljena kao spektakl. Umjesto tradicionalnog dolaska, Nives je na livadu pored kluba sletjela helikopterom. Pred klubom su je dočekali golišavi muškarci koji su je odvezli do ulaza.

Glavnu mušku ulogu u spotu igrao je tadašnji Mister Hrvatske, Dino Bubičić (43), ujedno i bivši suprug nekadašnje Miss Universe Ivane Paris. Na promociji je bila i hrvatska pjevačica zabavne glazbe Zdenka Vučković.

Podsjetimo da nas je Zdenka Vučković napustila 7. ožujka 2020. godine.