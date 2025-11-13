FREEMAIL
ZLATKO IMA PLAN /

Hrvatska odradila posljednji trening: Dalić nasamo razgovarao s čovjekom od povjerenja

Hrvatska odradila posljednji trening: Dalić nasamo razgovarao s čovjekom od povjerenja
Foto: Nel Pavletic/pixsell
Hrvatsku u petak očekuje utakmica protiv Farskih otoka na rujevici, a večer prije te utakmice izbornik Zlatko Dalić je igrače izveo na posljednji trening
1 /15
Hrvatska nogometna reprezentacija odradila je posljednji trening prije utakmice u kvalifikacijama za SP protiv Farskih otoka koja je na rasporedu u petak s početkom u 20.45.

Za osiguranje prolaska na Svjetsko prvenstvo koje će se sljedećeg ljeta održati u SAD-u, Meksiku i Kanadi Hrvatskoj je potreban samo bod iz utakmice protiv Farskih otoka.

Utakmicu Hrvatska - Farski otoci u petak od 20.45 u tekstualnom prijenosu možete pratiti na portalu Net.hr.

Izabranici Zlatka Dalića nakon šest odigranih kola imaju 16 bodova uz sjajnu gol-razliku +19. Češka ima tri bod manje, ali i utakmicu više, na trećem mjestu su Farski otoci sa 12 bodova iz sedam susreta, a zatim slijede Crna Gora sa šest i Gibraltar bez bodova.

U našoj galeriji pogledajte kako je bilo na treningu.

Hrvatsku nogometnu reprezentaciju i kvalifikacije za SP 2026. možete gledati na kanalu NOVE TV na platformi VOYO

13.11.2025.
22:18
M.G.
Nel Pavletic/pixsell
