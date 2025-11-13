Vatreni jedva prepoznatljivi: Pogledajte kako su se lideri reprezentacije mijenjali kroz godine

Preuzevši klupu hrvatske nogometne reprezentacije u srpnju 2012., Igor Štimac, član legendarne generacije iz '98., najavio je pohod na Svjetsko prvenstvo u Brazilu 2014. s velikim ambicijama. Naslijedivši Slavena Bilića, obećao je podići razinu igre i rezultata te odvesti Hrvatsku u samu završnicu natjecanja.

Početni uspjesi i upitna igra

Kvalifikacije su započele obećavajuće. Hrvatska je u prvih šest utakmica skupila 16 od mogućih 18 bodova, što je stvorilo privid sigurne plovidbe prema Brazilu. No, unatoč dobrim rezultatima, igra Vatrenih nije oduševljavala, a pobjede su često dolazile nakon prekida ili pogrešaka protivnika, bez jasne taktičke ideje i kreativnosti u igri.

Hrvatsku nogometnu reprezentaciju i kvalifikacije za SP 2026. možete gledati na kanalu NOVE TV na platformi VOYO

Nagli pad i žestoke kritike

Prekretnica se dogodila u lipnju 2013. šokantnim domaćim porazom od Škotske (0:1). Uslijedio je niz loših rezultata, uključujući remi sa Srbijom u Beogradu (1:1), gdje je Hrvatska uputila samo jedan udarac u okvir gola, te poraze od Belgije i ponovno od Škotske. Kritike javnosti i medija postajale su sve glasnije, zamjerajući Štimcu taktičku anemičnost i defenzivan pristup unatoč napadačkom potencijalu momčadi.

Utakmicu Hrvatska - Farski otoci u petak od 20.45 u tekstualnom prijenosu možete pratiti na portalu Net.hr.

Ostavka kao jedini izlaz

Kap koja je prelila čašu bio je poraz 2:0 u Glasgowu od Škotske u listopadu 2013. Iako je Hrvatska osigurala dodatne kvalifikacije, Štimac je ponudio ostavku iz "moralnih razloga". Predsjednik HNS-a Davor Šuker ostavku je prihvatio, zaključivši tako Štimčev mandat nakon samo 15 utakmica, s najlošijim postotkom osvojenih bodova jednog izbornika do tada.

Era Igora Štimca ostala je upamćena kao turbulentno razdoblje u kojem momčad prepuna talenta nije ispunila očekivanja. Njegov nasljednik Niko Kovač uspio je kroz dodatne kvalifikacije odvesti Hrvatsku u Brazil, no Štimčev mandat služi kao podsjetnik na kratak, ali buran period pun neiskorištenog potencijala.