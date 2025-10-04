Svi su bili ludi za Facom, a onda... Zbog optužbi mu je propala karijera, a evo gdje je danas

Chris Noth (70) je postao planetarno popularan zahvaljujući ulozi u hit seriji ''Seks i grad''. Kao Mr. Big, bio je šarmantan, ali emocionalno distanciran partner Carrie Bradshaw, što je postalo ikonsko za njegovu karijeru. U Dobroj supruzi, igrao je političara koji je pao zbog skandala, a Noth je ovaj lik učinio složenim i dinamičnim. Međutim, u prosincu 2021. godine, suočio se s optužbama za seksualno zlostavljanje od strane nekoliko žena, koje su tvrdile da ih je napao u periodu od 2004. do 2015. godine, što je negativno utjecalo na njegovu karijeru. Unatoč njegovom negiranju tih optužbi, posljedice su bile brze, uključujući gubitak uloga u nekim projektima, poput serije The Equalizer.

