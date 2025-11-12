FREEMAIL
LIJEPA I DISKRETNA /

Zgodnu suprugu premijera rijetko viđamo u javnosti: Evo gdje je danas Ana Maslać Plenković

Ana je pravnica po struci i radi u Hrvatskom saboru kao službenica za protokol.
Foto: PIXSELL/Luka Batelic
Ana je pravnica po struci i radi kao savjetnica u Uredu za međunarodne i europske poslove Hrvatskog sabora.
Ana Maslać Plenković (46) javnosti je najpoznatija kao supruga hrvatskog premijera Andreja Plenkovića (55), a zaposlena je kao savjetnica u Uredu za međunarodne i europske poslove Hrvatskog sabora. 

Diplomirala je na Pravnom fakultetu u Zagrebu, a Andreja je navodno upoznala 2007. godine u Hrvatskom saboru dok je bila voditeljica Službe za pravne poslove i ljudske potencijale. Par se vjenčao 2014. godine, a zajedno imaju troje djece – sina Maria i Ivana te kćer Milu. Poznata je po diskretnom pristupu medijima, a u javnosti je rijetko viđamo. 

12.11.2025.
19:46
Hot.hr
Luka Batelic/pixsell
Ana Maslać PlenkovićSuprugaAndrej Plenković
