Nekad neugledan klinac, danas san svake žene: Nevjerojatna transformacija Ryana Goslinga

Glumac Ryan Gosling danas slavi 45. rođendan, a iza sebe ima karijeru koja ga je učinila jednom od najvećih holivudskih zvijezda. Od dječjih dana u “Mickey Mouse Clubu” i proboja u filmu “The Notebook”, preko ozbiljnih i hvaljenih uloga u “Driveu”, “Blue Valentineu” i “La La Landu”, do nedavnog globalnog uspjeha kao Ken u filmu “Barbie”, Gosling je dokazao da je jedan od najsvestranijih glumaca svoje generacije.

U privatnom životu uživa s glumicom Evom Mendes i njihovim dvjema kćerima, daleko od svjetla reflektora. Danas ga obožavatelji diljem svijeta slave kao glumca koji je spojio talent, šarm i autentičnost bez potrebe za skandalima, a kako se mijenjao kroz godine, pogledajte u našoj galeriji.