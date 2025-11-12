FREEMAIL
MAMAC ZA ŽENE /

Nekad neugledan klinac, danas san svake žene: Nevjerojatna transformacija Ryana Goslinga

Nekad neugledan klinac, danas san svake žene: Nevjerojatna transformacija Ryana Goslinga
Foto: Profimedia/kolaž
Holivudska zvijezda Ryan Gosling danas slavi 45. rođendan, a iza sebe ima karijeru kakvu malo tko može nadmašiti – od skromnih početaka u dječjem showu “Mickey Mouse Club” do statusa jednog od najcjenjenijih glumaca svoje generacije. U posljednjih tridesetak godina Gosling je dokazao da može biti sve – romantični junak, akcijski antijunak, komičar i glazbenik, a publika ga jednako obožava i zbog njegovog neodoljivog šarma i karizme.
Glumac Ryan Gosling danas slavi 45. rođendan, a iza sebe ima karijeru koja ga je učinila jednom od najvećih holivudskih zvijezda. Od dječjih dana u “Mickey Mouse Clubu” i proboja u filmu “The Notebook”, preko ozbiljnih i hvaljenih uloga u “Driveu”, “Blue Valentineu” i “La La Landu”, do nedavnog globalnog uspjeha kao Ken u filmu “Barbie”, Gosling je dokazao da je jedan od najsvestranijih glumaca svoje generacije.

U privatnom životu uživa s glumicom Evom Mendes i njihovim dvjema kćerima, daleko od svjetla reflektora. Danas ga obožavatelji diljem svijeta slave kao glumca koji je spojio talent, šarm i autentičnost bez potrebe za skandalima, a kako se mijenjao kroz godine, pogledajte u našoj galeriji. 

Hot.hr
Profimedia/kolaž
