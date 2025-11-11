Sjećate se nje? Ovako se mijenjala Penny iz Teorije velikog praska

Kaley Cuoco američka je glumica najpoznatija po ulozi Penny u megapopularnoj humorističnoj seriji The Big Bang Theory (Teorija velikog praska čije epizode možete gledati na kanalu RTL 2). Rođena je 30. studenog 1985. u Kaliforniji, a karijeru je započela još kao dijete, pojavljujući se u reklamama i manjim televizijskim ulogama. Prvi veći uspjeh ostvarila je u seriji 8 Simple Rules, no globalnu slavu stekla je 2007. kada je počela glumiti Penny – simpatičnu, duhovitu konobaricu i ambicioznu glumicu koja se sprijateljuje sa skupinom genijalnih, ali društveno nespretnih znanstvenika.

Lik Penny postao je jedan od najomiljenijih u seriji, a Kaley je zahvaljujući njemu osvojila brojne nagrade i status jedne od najplaćenijih televizijskih glumica na svijetu. Nakon završetka The Big Bang Theory 2019., Cuoco se uspješno okrenula novim projektima, uključujući hvaljenu seriju The Flight Attendant, za koju je bila nominirana za Zlatni globus i Emmy.

Osim glume, Kaley se bavi i produkcijom kroz svoju tvrtku Yes, Norman Productions, te aktivno sudjeluje u humanitarnim projektima. Poznata je i po svojoj ljubavi prema konjima i životinjama općenito, a u slobodno vrijeme uživa u jahanju i sportu.