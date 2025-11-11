Kao da nije stvarna: Nazivaju je 'ruskom Barbie', a na zahvate je potrošila preko 140 000 eura

Influencerica Tanya Tuzova (32) rodila se u Moskvi, a poznata je kao "ruska Barbie" zbog svog izgleda i stila života koji oponaša poznatu lutku. Odrasla je u obitelji glazbenika i od malih nogu pokazivala interes za modu i estetiku. Prvu Barbiku dobila je sa 12 godina, a od tada je počela razvijati svoj prepoznatljiv izgled – dugu plavu kosu, svijetlu kožu, plave leće i odjeću u ružičastim tonovima. Poznata je po svom posvećenom pristupu izgledu i životnom stilu. Živi u ružičastom domu, nosi isključivo ružičastu odjeću te se posvetila stvaranju života nalik Barbie lutki. Iza nje je pet propalih brakova, a na estetske operacije je navodno potrošila preko 140 000 eura.