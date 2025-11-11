Što vidite na ovim fotkama? Pomutit će vam pamet, evo o čemu je riječ
Jeste li ikada podigli pogled prema nebu i u oblaku prepoznali oblik životinje? Ili primijetili "nasmijano lice" u rasporedu prozora na nekoj zgradi? Možda ste čuli za slavni tostirani sendvič sa sirom na kojem se ukazao lik Djevice Marije. Ako jeste, doživjeli ste pareidoliju – fascinantan psihološki fenomen koji je duboko ukorijenjen u ljudskom mozgu. Označava sklonost ljudske percepcije da u nasumičnim ili nejasnim vizualnim i zvučnim podražajima prepoznaje smislene obrasce, najčešće ljudska lica. Iako se može činiti kao puka maštarija, radi se o specifičnoj vrsti apofenije - općenitije tendencije pronalaženja veza i značenja u nepovezanim stvarima.
Korisnici Reddita gotovo svakodnevno dijele ovakve fotografije u grupi r/Pareidolia, a mi smo izdvojili 20 najboljih primjera koji su mnoge dobro nasmijali.